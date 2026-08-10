Илья Бородин завоевал золото в первый же день соревнований по плаванию на водном ЧЕ-2026 в Париже.

Пловец из России порвал всех на чемпионате Европы. Заодно и рекорд снёс!

Сборная России по плаванию не стала откладывать в долгий ящик вопрос завоевания первой золотой медали в плавании на чемпионате Европы – 2026 в Париже. В первом же финале наш спортсмен победил!

Бородин задал уровень

Здорово начал Илья Бородин, которому в Старом свете не было равных на дистанции 400 м комплексным стилем. В финале на этой дистанции он здорово раскидал соперников и уже на пятый бассейн уходил в статусе лидера, который никому не отдал.

Итоговое время россиянина – 4.08,17. На 2,23 от него отстал итальянец Альберто Раццетти, а ещё на 3,41 британец Макс Личфилд.

Илья Бородин на ЧЕ-2026 Фото: AP/TASS

Француз Леон Маршан – олимпийский чемпион и чемпион мира на этой дистанции – решил не выступать в этой дисциплине из-за травмы.

Впрочем, отсутствие главного соперника – это не проблема Бородина. Тем более, что он и сам проплыл выше всяких похвал: Илья стал автором нового рекорда чемпионатов. Предыдущее лучшее время на 400-метровке комплексом принадлежало Ласло Чеху, которое тот установил в далёком 2008 году (4.09,59). Спустя 18 лет Илья переписал историю. Рекорд России тоже прилагается!

Вот это камбэк!

Для 23-летнего Ильи Бородина золото 2026 года на чемпионате Европы – второе в карьере. Дебютный успех отечественного пловца случился в 2021 году, ещё до отстранения. Тогда уроженец Брянска тоже первенствовал на своей коронной дистанции. За пять лет он, кстати, скинул с того времени больше секунды!

Камбэк удался? Ещё как!

Впереди у Бородина ещё личные 200 м комплексом, где есть все шансы на золотой дубль. Его очередное триумфальное появление в Париже ожидается уже в субботу, 15 августа. Маршана, увы, снова не будет. А было бы очень интересно сравнить силы двух звёзд мирового плавания!