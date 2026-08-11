«Все виноваты». Российский синхронист рассказал, что пошло не так на чемпионате Европы

Захар Трофимов поделился впечатлениями от ЧЕ-2026 по водным видам спорта в Париже. Вспомнил и досадную ошибку тренеров в заявке.

На чемпионате Европы по водным видам в Париже случилось важное событие – впервые в истории на большом старте от России выступил синхронист, которого зовут не Александр Мальцев. Семикратный чемпион мира, первопроходец и легенда своего вида спорта завершил карьеру после ЧМ-2025 в Сингапуре. Теперь нашу страну представляют другие.

Новый лидер – Захар Трофимов. 19-летний синхронист ещё имеет право выступать на юниорских соревнованиях (и прямо после ЧЕ-2026 едет на первенство мира в Венгрию), но в столице Франции именно он был нашей главной надеждой во взрослых микст-дуэтах.

У них с Алиной Румянцевой получилось далеко не всё, в том числе из-за досадной ошибки при подаче заявки. По окончании соревнований Захар пообщался с «Чемпионатом» и не только уточнил подробности того эпизода, но и целом поделился впечатлениями от первого старта на таком уровне.

«Я перед тренировкой-то сильно волнуюсь, а тут чемпионат Европы!»

– Захар, поздравляю с завершением соревнований. У вас будет время на отдых или сразу же поедете на следующий турнир?

– Я практически сразу после возвращения из Москвы улетаю на первенство мира в Будапешт. У нас было буквально два дня потренироваться, подготовиться, и сразу же летим на следующий старт.

– Насколько сложно жить в таком графике?

– Очень тяжело, конечно. Не успели ни отдохнуть, ни даже разобрать ошибки, то есть всё очень быстро прошло. Но постараемся, конечно, показать свой лучший результат.

– Париж для вас был самым важным стартом в карьере? Всё-таки первый международный взрослый старт на таком уровне.

– Да, в принципе, в этом сезоне самым важным стартом для меня был чемпионат Европы.

– А насколько вообще волновались перед ним? Всё-таки ехали на ЧЕ как человек, который представляет Россию, после того как от России был много лет Александр Мальцев, легенда своего вида спорта.

– Волновался сильно, я перед тренировкой-то сильно волнуюсь, а тут такие важные соревнования.

– Как удалось это волнение преодолеть?

– Да никак, волнение было, есть и будет, это нормально.

– Оно не помешало выступлению, держали себя в руках в самых важных моментах?

– Волнение даже помогает, это же адреналин.

– Вы довольны спортивными итогами в Париже? Или есть ощущение недосказанности?

– Из-за того что там были ошибки, конечно, недоволен, поэтому сейчас на первенстве мира важно будет реабилитироваться.

– После того как вы выступили по взрослым, по юниорам будет уже куда проще? Либо там тоже нельзя пальцы веером ставить.

– На первенстве Европы не было Китая и Казахстана, а сейчас они будут, поэтому соперников так же много, если не больше, так же всё будет напряжённо, жёстко, не до расслабонов.

«Кто-то неправильно записал. Кто-то невнимательно проверил»

– Как оценили ваш результат тренеры, руководство федерации? Они вас похвалили, сказали, что это был полезный опыт?

– Тренеры сказали, что именно по программам мы выступили хорошо, но результат, конечно, мог бы быть и лучше в плане медалей.

– В любом случае это же опыт на будущее?

– Это огромный опыт, теперь мы будем аккуратнее.

Захар Трофимов и Алина Румянцева Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

– Что прежде всего надо будет поправить? В подготовке либо уже на самих соревнованиях.

– Прежде всего, конечно, надо карточки записывать нормально и проверять их по 300 раз на дню. Вот это я вот точно заметил.

– Если вспоминать всю ту историю, как это всё-таки получилось? Никто не перепроверил на возможную ошибку? Как я понимаю, документы заполняла помощница Ганы Максимовой.

– Это была не помощница Ганы Максимовой, это была мой личный тренер Ольга Александровна. Гана Владимировна тренирует меня почти полгода уже как тренер сборной.

Если разбирать ту ситуацию, то кто-то неправильно записал элементы, кто-то невнимательно проверил, вот так и получилось. Виноваты все, здесь нет какого-то одного виновника.

– То есть это была коллективная ошибка, на будущее всем надо быть внимательными?

– Конечно, уже на ближайшее будущее. Завтра уже надо начинать быть внимательными. Уже на первенстве мира не повторять такого.

– В плане соперничества удалось понять, чем отличаются зарубежные конкуренты, как можно достигать их уровня? Прежде всего речь идёт о британце Ранджуо Томблине.

– Он молодец, он мне нравится, в плане соперников он сильный. Поясню: там, где у него есть проседание, он на следующем старте берёт это всё, меняет, улучшает. Молодец, надо так же пытаться расти шаг за шагом.

«В фигурном катании я выходил на лёд, вставал в угол и плакал»

– Было какое-то общение с соперниками-иностранцами?

– Нет, я с соперниками практически не общаюсь, я и языка-то не знаю. Кстати, нужно над этим тоже поработать (улыбается). А так ко всем отношусь хорошо и уважительно.

– Видел вас в соцсетях в футболке «ПСЖ». Болеете за эту команду?

– Всё верно, я болею за «ПСЖ», мне симпатичен этот клуб. Поэтому и купил тут их футболочку.

– Кто ваш любимый игрок в «ПСЖ»? Хвича Кварцхелия?

– Нет, наш Матвей Сафонов. В том числе и из-за него поддерживаю «ПСЖ».

– У вас были сомнения, когда выбирали синхронное плавание? Всё-таки нетипичный выбор для парня, когда можно и в футбол пойти, и в обычное плавание, и в прыжки в воду. Почему именно синхронное плавание?

– В самом детстве родители меня отдали в фигурное катание, но там я выходил на лёд, вставал в угол и плакал.

Потом меня отдали в спортивную гимнастику, где я занимался девять лет, это вы можете заметить по моей акробатике на суше, а также я занимался и футболом, конечно, как и любой другой пацан, у меня был такой период. Но в синхронное плавание меня, грубо говоря, занесло, это долгая история. Если в двух словах – всё произошло случайно.

– Сейчас уже поняли, что не ошиблись? Потому что выступаете на уровне сборной России.

– Да, конечно, я рад этому выбору.

– На вас давит статус российского синхронного плавания, что мы всегда должны побеждать?

– Тот факт, что я в сборной России, и то, что у нас была и будет «золотая» сборная, конечно, давит. Хочется быть таким же, а получается, что где-то не пока дотягиваю.

«Ромашина – настоящий главный тренер. И поможет, и поругает»

– Думаете ли вы об олимпийских перспективах? Правда, пока что у мужчин есть возможность выступить только в группе.

– Я скажу так: дальше следующего дня не думаю. Моё ближайшее будущее – это первенство мира.

– На первенстве мира выступаете с той же партнёршей?

– Да, с Алиной Румянцевой. В этом году мы проходим по возрасту и по юниорам, и по взрослым.

Захар Трофимов и Алина Румянцева Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

– Давно с ней тренируетесь?

– Уже третий год мы в дуэте.

– Насколько хорошо друг друга понимаете? Насколько у вас крепкий дуэт?

– Мы хорошо друг друга понимаем, ладим хорошо. То есть мы уже именно готовый дуэт.

– Вам больше нравится микст-дуэт или соло?

– Не знаю, я больше смотрю программу по сложности, но сейчас у меня все программы тяжёлые, так что нет той, которая больше нравится или наоборот.

– Среди соперников чья программа вас больше впечатлила, на кого хотели бы равняться?

– На соперников не надо равняться, у них просто надо брать хорошее качество. А впечатлил, конечно, британец.

– Следили за выступлениями девочек? Было ли время поддержать их?

– Конечно, за все виды программы старался болеть по возможности, за всех девчонок болел, приходил на трибуну.

– Радовались их победам? Особенно последняя победа в акробатике, кажется, была очень эмоциональной.

– Безумно, да, в акробатике уже стоял, думал, что всё, попали, и тут девочки оказываются первыми. Да, очень радовался, чуть слезу не пролил мужскую, скупую.

– Со Светланой Ромашиной тоже общаетесь?

– Она наш главный тренер и очень помогает мне, за что ей большое спасибо. Она безумно мне помогала при подготовке к чемпионату Европы, к первенству Европы. Настоящий главный тренер, всегда поможет, подскажет и всегда поругает, когда надо.

– А с Татьяной Покровской до этого пересекались?

– С Татьяной Николаевной не так много работал. Я не был основным в сборной, когда Татьяна Николаевна была, не успел особо с ней поработать.