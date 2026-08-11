«В пляжнофутбольном сообществе все давно ждут возвращения России». Интервью с Леоновым

В начале августа внимание поклонников пляжного футбола со всего мира было обращено на Россию – в столице в пятый раз подряд прошёл Московский международный кубок. Турнир собрал солидный состав участников – помимо сборной России и столичного «Локомотива», играли команды из Бразилии, Парагвая, Ирана, Турции, Болгарии, Беларуси – крепкий состав!

В яркой борьбе победу одержала сборная России, которая в финале обыграла хозяев «Локомотив» со счётом 5:1. Главный тренер «Локо» двукратный чемпион мира Илья Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» подвёл итоги турнира. А также рассказал, что российский пляжный футбол может вернуться на мировую арену ещё до конца 2026 года!

Чем закончился Московский международный кубок – 2026: Сборная России выиграла Московский международный кубок по пляжному футболу

«Сборная России победила по праву»

– Илья, какие общие впечатления от Московского международного кубка – 2026? Что скажете об организации, об атмосфере?

– Очень здорово, что в наше непростое время такой турнир в Москве проходит уже в пятый раз подряд. Хочу поблагодарить и всех организаторов, и всех, кто смог принять участие в турнире – это представители семи стран. Это дорогого стоит. Мы все получили большое удовольствие. И за это большое спасибо болельщикам, которые заполняли трибуны. Хочется, чтобы всё это только развивалось, двигалось вперёд. Возможно, в следующем году турнир будет расширен до 12 или 16 команд. Понятно, что сделать это в наше время непросто. Но организаторы знают своё дело – у них всё получится.

– Чувствуется ли движение вперёд за прошедшие пять лет?

– Безусловно, прогресс есть. Стоит отметить, что второй год подряд принимает участие сборная России – и это значительный шаг вперёд. Но и другие команды приехали очень сильными составами: и «Коринтианс», и иранский «Голсапуш», и белорусский ЦОР всем борьбу навязал. Конечно, прогресс чувствуется. Да, немного выпала команда из Болгарии, однако все остальные очень классно себя проявили с точки зрения спортивной борьбы, зрелища, популяризации.

– Как оцените спортивные результаты турнира?

– Сборная России в очередной раз доказала, что она одна из сильнейших сборных мира и заслуженно входит в топ-3. Сборная победила по праву, закономерно, обыграв и белорусов, и иранцев, и бразильцев, и в конце концов «Локомотив». Хотя, надо сказать, финал нам не очень удался.

Игроки «Локомотива» Фото: ПФК «Локомотив»

– Что пошло не так в финале? Всё-таки 1:5 – поражение крупное.

– Начало матча было неплохим, были и моменты, и хороший запал. Но сборная вышла запредельно заряженной – это было видно по ребятам. Я предупреждал свою команду на установке, что надо именно борьбу не проиграть. Однако сборная России превзошла нас именно в борьбе, в желании, а мы вышли в академичный футбол играть. Голевые моменты у нас были, но надо отметить почти безупречную игру вратаря Станислава Кошарного, который все четыре матча провёл практически без замен. Он на ММК проявил все свои лучшие качества и по праву получил приз лучшему вратарю по итогам турнира.

– Один забитый гол – как-то маловато для «Локомотива».

– Честно говоря, я даже и не помню, когда такое было. Один гол – это нонсенс для нас в пляжном футболе. Что ж, мы своими голевыми моментами не воспользовались, а сборная каждый момент превращала в гол.

– Получается, просто голов не хватило?

– Да, мы не смогли использовать своё преимущество в атаке. Так бывает.

«Негоже проигрывать 0:5»

– На предварительном этапе у «Локомотива» всё получилось?

– Что касается болгар, мы понимали, что они немного вне конкурса. Да, забили им много мячей, не пропустили, такая разминка получилась. Потом играли с турецкой командой «Аланьяспор», усиленной двумя бразильцами из Саратова. Вот она уже доставила нам немало хлопот. Но выиграли 3:0. Третий матч провели с командой «Спортиво Лукеньо» из Парагвая, и это фактически был полуфинал. Парагвайцы славятся своей, так скажем, провокационной игрой. Но есть там и звёзды, тот же бразилец Катарино. Да и вообще, это очень интернациональная латиноамериканская команда. Поначалу мы завелись, пошли играть не в свой футбол, однако успокоились и довели дело до победы. Да, в концовке пропустили необязательные голы, но они на результат не повлияли. Так что в целом спокойно три игры на предварительном этапе выиграли, оставался финал со сборной России, и ничего не предвещало беды.

– Как оцените итоговый результат для своей команды? Второе место разочаровывает или проиграть сборной России не зазорно?

– Конечно, «Локомотив» хотел выиграть финал. Однако матч не сложился, негоже проигрывать 0:5. Понятно, что так сложились обстоятельства, но это не очень хорошо. Что-то подобное мы два года назад проходили в финальном матче с «Коринтиансом», которому по ходу встречи уступали 0:6. Правда, тогда смогли приблизиться – 4:6. А здесь не получилось. Настолько хороши были Стас Кошарный и вся сборная России в обороне, что мы всего один гол смогли забить в середине третьего периода. А забив один мяч, невозможно выиграть матч в пляжном футболе. Сборная подтвердила свой класс и свой уровень, а мы, конечно, никак не можем быть удовлетворены поражением со счётом 1:5.

– Насколько важным для вас был Московский международный кубок, учитывая, что он проходил в паузе между этапами чемпионата России?

– Это был важный турнир. У нас есть чемпионат России, Кубок России и Московский международный кубок – это три важных турнира, мы не ставим какой-либо из них выше или ниже. У нас была задача – победить на домашнем турнире, подтвердить статус чемпионов прошлого года. Не получилось. Понятно, что теперь обращаем наши взоры на чемпионат России.

– «Локомотив» по ходу предварительного этапа дважды обыграл действующего чемпиона «Кристалл» в напряжённых матчах и идёт на первом месте. Добавляет ли это позитива в преддверии плей-офф?

– Да, это приподнимает настроение. Двух побед в регулярке над «Кристаллом» у нас давно не было. Но мы понимаем, что у соперника отсутствовали и Родриго, и Егор Ремизов. Однако это предварительный этап, и пока у нас стоит задача попасть в первую двойку, чтобы не играть четвертьфинал. Но мы понимаем, что медали и кубок будут разыгрываться в Суперфинале. Все мы помним, как в прошлом году «Кристалл» стартовал в Суперфинале с четвёртого места и выиграл плей-офф. Поэтому мы не витаем в облаках, а готовимся к сентябрю.

Игроки «Локомотива» Фото: ПФК «Локомотив»

«Без России на турнирах застой»

– Вопрос, который уже набил всем оскомину, но не задать его снова нельзя. Когда уже наша сборная или клубы вернутся на мировую арену? Есть какие-то позитивные ожидания, учитывая недавние позитивные подвижки в командных видах спорта вроде волейбола и гандбола?

– Жду хороших новостей в самом ближайшем будущем. Во время Московского международного кубка у меня состоялся разговор с руководителями клуба «Аланьяспор». В октябре турнир World Winners Cup пройдёт в Турции, и мы вроде бы заручились поддержкой принимающей стороны. «Локомотив» уже готов сыграть в международном турнире, но и для турок это очень важно: все понимают, что там много российских туристов, болельщиков. Для них, конечно, участие российской команды даёт более высокий статус турнира.

Однако здесь, опять же, не всё от нас зависит. Должны быть согласования с международной федерацией и так далее. Вот на днях в футзале сборная Новой Зеландии не вышла на матч с Россией. Понятно, что организаторы хотят избежать подобных ситуаций. Но мы очень ждём, мы готовы. Надеюсь, в конце октября наше участие в World Winners Cup станет своего рода первой ласточкой с точки зрения возвращения наших команд именно в пляжном футболе.

– За этим подтянется и сборная?

– Я не вижу никаких преград. Видно, что без сборной России на международных турнирах есть некоторый застой. Может быть, где-то финансов не хватает. Может быть, Россия была бы готова провести какой-то крупный турнир у себя. И в реальности все в пляжнофутбольном сообществе этого давно ждут. Но понятно, что публично мало кто высказывается. Политика есть политика. Мы привыкли говорить, что спорт вне политики, однако всем понятно, что это, конечно, не так.

– За годы вынужденной паузы уровень сборной и клубов не упал? На международных турнирах мы будем бороться за первые места?

– Сложный вопрос. Пока не попробуешь – не узнаешь. Думаю, если нам скажут, допустим, играть через месяц, то мы подготовимся и будем во всеоружии. И сборная России, и наши сильнейшие клубы готовы претендовать на тройку в любом турнире, кто бы там ни был – бразильцы, португальцы, итальянцы, иранцы. Тяжело сказать конкретнее. Мы давно не играли, давно не соперничали с иностранцами на высочайшем уровне. Но тот же ММК показал, что и сборная России, и «Локомотив» очень и очень боеспособны.