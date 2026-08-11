У России будет второе золото?! Расписание второго дня плавания на водном ЧЕ-2026

Сумеют ли Корнев с Клепиковой стать чемпионами? И возглавит ли наша сборная медальный зачёт?

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта в Париже продолжается. Вторник, 11 августа – это второй день плавания. Накануне Россия уже открыла счёт золотым медалям в этом виде спорта. А что интересного сегодня?

19:37. Мужчины, 50 м, баттерфляй. Финал

Егор Корнев – фаворит на «полтиннике» в стиле баттерфляй. В полуфинальном заплыве 10 августа один из лидеров сборной обновил рекорд чемпионатов и заодно переписал рекорд России. 22,36 – ориентир для нашего пловца. Возможно, ему удастся вновь показать лучшее время на новой для себя дистанции.

Егор Корнев поплывёт по центральной дорожке, а рядом с ним будут француз Максим Груссе и швейцарец Ноэ Понти. Ох какая заруба нас ожидает!

19:42. Женщины, 100 м, свободный стиль. Финал

А сразу после Корнева в бассейне появится Дарья Клепикова. На 100-метровке кролем она отобралась в финал с третьего места, уступив лишь Маррит Стенберген (Нидерланды) и Саре Куртис (Италия).

Шансы на золото у Клепиковой есть. Год назад на ЧМ в Сингапуре она проплыла эту же дистанцию за 52,98, а сейчас пока — 53,19. Россиянка может прибавить в борьбе за первое место.

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19:48. Мужчины, 100 м, брасс. Финал

Ещё один финал с участием представителя сборной России — это 100 м брассом. Иван Кожакин был далёк от своих лучших показателей в предвариловке, поэтому атаковать подиум будет с седьмой дорожки. Ему нужно сбрасывать как минимум полсекунды, чтобы добраться до лидера ЧЕ в лице итальянца Николо Мартиненги.

Слабо проплыл 100 м в полуфинале опытный Кирилл Пригода. Он первый запасной этим вечером.

19:54. Женщины, 100 м, брасс. Полуфиналы

Как всегда, в порядке и отечественный женский брасс. В полуфинале №2 континентального турнира будем болеть за наших звёзд. Евгения Чикунова прошла квалификацию с восьмым временем (1.06,89), а Юлия Ефимова – с 12-м (1.07,38). Им нужно прибавлять в вечерней сессии, чтобы попасть в заветную восьмёрку.

Юлия Ефимова Фото: РИА Новости

20:03. Мужчины, 100 м, на спине. Полуфиналы

С квалификацией утром 11 августа справились и спинисты. Алексей Ткачёв вышел в полуфинал 11-м (1.56,86), Георгий Смирнов — 12-м (1.56,90). Парни уступают лидерам соревнований из Франции Томаку Мевену и Натану Муратори порядка двух секунд, поэтому выход в финал здесь будет считаться маленькой победой.

Притопить за Георгия с Алексеем мы всё равно должны!

20:25. Женщины, 50 м, баттерфляй. Полуфиналы

Без потерь прошли предварительный этап Арина Суркова и Александра Кузнецова. На 50 м баттерфляем они рассчитывают на выход в финал.

В квалификации Суркова стала четвёртой (25,77), а Кузнецова опередила её на две сотые и прошла дальше с третьего места. До Сары Шёстрём (Швеция) рукой подать. Девушки будут гнаться за лидером!

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20:32. Мужчины, 100 м, свободный стиль. Полуфиналы

Почти через час после финала на 50 м баттерфляем Егор Корнев будет плыть полуфинал на «королевской» дистанции. Из квалификации он вышел с пятым временем (47,97), проиграв олимпийскому чемпиону из Румынии Давиду Поповичу 0,84.

Однако Егор может плыть быстрее, и недавний ЧР в Казани это подтвердил. Ведь именно там он переписал национальный рекорд на 46,96.

Егор Корнев Фото: Baptiste Fernandez/Zuma/ТАСС

За место под солнцем в полуфинале на 100 м кролем будет биться ещё один россиянин. Это Александр Щёголев, который ранее стал 10-м (48,36).

Иван Гирёв по времени тоже проходил в 1/2 финала, но, согласно правилам, остался за бортом (дальше от каждой страны может пройти не более двух спортсменов).

21:06. Смешанная эстафета 4х100 м. Финал

Последний медальный комплект 11 августа будет разыгран в миксте. Туда сборная России отобралась с лучшим временем. Утром себя здорово показали Павел Самусенко, Иван Кожакин, Арина Суркова и Алина Гайфутдинова. Состав к вечеру может измениться, а вот победный настрой вряд ли куда-либо исчезнет!

Болеем за наших и ждём пополнения медальной копилки! Пора выходить на первое место в медальном зачёте.