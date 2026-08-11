Ученица Кабаевой, чемпионка из Сибири и ещё 5 гимнасток, за которыми стоит следить на ЧМ

12 августа во Франкфурте-на-Майне (Германия) стартует чемпионат мира по художественной гимнастике – 2026. На турнире будут разыграны первые квоты на Олимпиаду-2028. Но кто же будет претендовать на эти награды?

Собрали семь главных звёзд предстоящего ЧМ.

Дарья Варфоломеев (Германия)

Дарья родилась в Барнауле и начала спортивную карьеру в России, но вскоре семья спортсменки перебралась в Германию. Там Варфоломеев продолжила заниматься гимнастикой, и 2022 году дебютировала на взрослом уровне.

За следующие два года молодая спортсменка выиграла всё, что было возможно: чемпионат мира, Олимпиаду и чемпионат Европы. Дарья даже повторила особый рекорд, выиграв золото в многоборье и всех личных видах на ЧМ. Раньше такое удавалось лишь россиянке Евгении Канаевой.

После Олимпиады-2024 Варфоломеев продолжила свой триумфальный путь. На ЧМ-2025 немецкая гимнастка снова стала главной звездой, выиграв все пять личных дисциплин.

Дарья Варфоломеев Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Но в текущем сезоне 19-летняя Дарья не доминирует на мировой арене. На Кубке мира она часто оставалась без золота, хотя по-прежнему была в тройке призёров. На чемпионате Европы экс-россиянке удалось одержать три победы, в двух видах она вообще осталась без наград.

Тем не менее Дарья Варфоломеев заслуженно считается одним из главных фаворитов ЧМ. Гимнастка показывает высокий уровень подготовки и пользуется любовью судей. К тому же турнир пройдёт в Германии – на второй родине Дарьи, так что поддержка зрителей будет сумасшедшей.

Мария Борисова (Россия)

Мария родом из Санкт-Петербурга, там девочка и начала заниматься гимнастикой. Обучаясь в центре «Жемчужина», Борисова достигла первых высот на юниорском и взрослом уровне. В 2024-м гимнастку, уже имеющую медали взрослого чемпионата России, заметила Алина Кабаева. Она и пригласила Марию в академию «Небесная грация».

Под руководством нового тренера Борисова начала быстро прогрессировать. Она стала всё чаще попадать на пьедестал крупных турниров. В 2024-м гимнастка выиграла Игры БРИКС в упражнениях с обручем и чемпионат России в упражнениях без предмета. А в 2025-м Мария завоевала титул абсолютной чемпионки России.

Мария Борисова Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

В 2026-м она впервые поехала выступать на международную арену и справилась успешно. В копилке россиянки золото и серебро с этапов Кубка мира и серебро с бронзой с чемпионата Европы.

Медалей могло бы быть и больше, но, к сожалению, у Марии есть проблемы со стабильностью. Иногда на нервах спортсменка допускает необязательные ошибки. Но в те дни, когда Борисова выступает идеально, она может смело обыгрывать сильнейших гимнасток планеты. На Кубке мира в Ташкенте россиянке удалось разобраться даже с Варфоломеев в многоборье. Так что на чемпионате мира всё будет зависеть исключительно от Марии и её нервов.

Арина Ковшова (Россия)

Арина – яркая молодая звёздочка российской сборной. Гимнастка родилась в Новосибирске и там начала свой путь в спорте. Чуть позже она вместе с семьёй перебралась в Москву, где стала тренироваться под руководством Евгении Канаевой и Татьяны Амельченко. С ними Ковшова ярко проявила себя по юниоркам и дебютировала на взрослом уровне.

В начале 2026 года Арина начала тренироваться в академии «Небесная грация». Практически сразу результаты спортсменки пошли в гору: она стала чемпионкой России в многоборье и с мячом, а также взяла серебро с булавами.

После такого Ковшова дебютировала и на мировой арене. На Кубке вызова в Пекине россиянка взяла золото с обручем и бронзу с мячом, а на Кубке мира – серебро с лентой.

На ЧМ-2026 Арина должна была выступить с тремя видами, но незадолго до турнира получила травму. Из-за этого во Франкфурте-на-Майне она появится лишь в упражнениях с мячом. Даже при таких раскладах 16-летняя россиянка сможет претендовать на медали!

Стиляна Николова (Болгария)

Стиляна родилась в Каире в семье болгарских спортсменов. Гимнастикой она начала заниматься в Египте. Когда девочке было 13 лет, её семья вернулась на родину в Болгарию.

Николова мощно выступала на юниорском уровне, выигрывая турнир за турниром. В 2022 году гимнастка дебютировала уже как сеньорка, с ходу взяв бронзу в многоборье на чемпионате Европы. С тех пор пьедестал ни одного крупного турнира не обходился без миниатюрной болгарки. На счету Стиляны золото ЧМ-2023 в командном многоборье, семь серебряных и три бронзовых награды ЧМ, а также множество медалей с ЧЕ.

Стиляна Николова Фото: Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

По ходу этого сезона Николова постоянно оказывалась в топ-3 на Кубке мира, хотя так и не одержала ни одной победы. Зато на ЧЕ болгарка всё-таки добралась до золота в упражнениях с булавами.

На ЧМ-2026 Стиляне вряд ли удастся выиграть хоть один вид (только если соперницы не допустят ошибки), но на подиуме она окажется не раз.

София Ильтерякова (Россия)

16-летняя София в 2026 году неожиданно стала главной звездой российской гимнастики.

Спортсменка родилась в Уфе в 2010-м, но в гимнастику пришла поздно – в шесть с половиной лет лет. Когда к Ильтеряковой стали приходить первые успехи, семья переехала в Москву. На юниорском уровне девочка становилась призёром Игр БРИКС и первенства России.

В текущем сезоне София перешла во взрослую категорию. На одном из первых турниров, чемпионате России, она завоевала серебро в многоборье и бронзу в упражнениях с булавами.

Юная гимнастка сразу получила право выступать на международных турнирах. И там Ильтерякова дала жару. Россиянка завоевала восемь (3-3-2) медалей на Кубке мира и Кубке вызова. А на чемпионате Европы ей единственной из команды сеньорок удалось добраться до золота!

На ЧМ-2026 Ильтерякова должна стать главной надеждой сборной России на медали. И, кажется, София спокойно справится с этой ношей.

Таисия Онофрийчук (Украина)

Таисия родилась в Киеве в 2008 году. С раннего детства девочка начала заниматься гимнастикой в школе Дерюгиных. В 2024 году Онофрийчук попала в сборную Украины и почти сразу получила право выступать на международных турнирах. Таисии удалось съездить на ЧЕ и Олимпиаду, но особых успехов она не добилась.

Зато через год она стала настоящим открытием. Молодая гимнастка ярко заявила о себе на чемпионате Европы, выиграв многоборье и взяв медали во всех видах. В 2025-м украинка уверенно выступила и на чемпионате мира – привезла из Рио-де-Жанейро две бронзы.

В этом сезоне 18-летняя спортсменка мощно выступала на Кубке мира и Кубке вызова. Она завоевала 12 медалей, семь из которых оказались золотыми. Правда, если на старте сезона Таисия побеждала в одном турнире за другим, то потом её форма пошла на спад. На чемпионате Европы Онофрийчук удалось взять лишь бронзу в многоборье.

Пока не ясно, в каком состоянии украинка подошла к чемпионату мира. Если ей удалось вернуть кондиции со старта сезона, то без медалей она точно не останется.

София Рафаэлли (Италия)

Рафаэлли родом из Кьяравалле. Начала заниматься гимнастикой в семь лет. В 14 она выиграла чемпионат Европы по юниорам, а ещё через год – взяла три серебра юниорского ЧМ.

В 2020-м София дебютировала на взрослом уровне, но ждать первых турниров на мировой арене пришлось ещё год из-за коронавируса. У гимнастки были все шансы поехать на Олимпиаду в Токио, но тренерский штаб отправил более опытных спортсменок. Зато Рафаэлли выступила на ЧМ в Китакюсю, где завоевала серебро и бронзу.

София Рафаэлли Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В новом олимпийском цикле итальянка стала одной из сильнейших гимнасток мира. В 2022-м она триумфально выступила на ЧМ, завоевав пять золотых медалей. После этого на мировой арене появилась Дарья Варфоломеев, так что все следующие годы Рафаэлли пришлось бороться с немкой за лидерство. Софии удалось взять ещё несколько медалей ЧМ, а также бронзу Олимпиады-2024.

В этом сезоне гимнастка начала тренироваться с Аминой Зариповой. Под её руководством 22-летняя София на Кубках мира и Кубках вызова завоевала больше 10 наград, а на чемпионате Европы сумела стать третьей лишь в упражнениях с обручем.

На ЧМ-2026 Рафаэлли точно будет претендовать на высокие места, Амина Зарипова наверняка идеально подведёт свою ученицу к этому турниру.