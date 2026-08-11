Российский пловец выиграл мгновение и стал чемпионом Европы. Корнев — король!

Россиянин Егор Корнев одержал первую в карьере личную победу на большом плавательном турнире. Он стал чемпионом Европы на дистанции 50 м баттерфляем, буквально мгновение выиграв у чемпиона мира Максима Груссе!

Кролист Корнев громко заявил о своих претензиях в баттерфляе на июньском чемпионате России в Казани, когда в утреннем заплыве снёс рекорд России. В финале, правда, уступил, но потенциал для больших побед показал.

В Париже Егор легко и непринуждённо проплыл предвариловку, а в полуфинале установил рекорд чемпионатов Европы – 22,36 секунды. Всего лишь 0,09 ему не хватило, чтобы побить мировой рекорд украинца Андрея Говорова.

Но пока рекордное время Говорова устояло. Корнев выиграл, и это главное. Победа получилась очень сложной, россиянин не попал в касание, но всё же выцарапал 0,02 в битве с чемпионом мира французом Максимом Груссе, за которого болели трибуны. Третьим стал белорус Григорий Пекарский, и это очень крутой результат.

Для Корнева, который на ЧМ-2025 в личных дистанциях остался без медалей, но стал чемпионом мира в эстафете, это первая в карьере большая победа на международном турнире.

Особого восторга после заплыва он не выражал, но это и понятно – впереди у него другие дистанции, включая и самую престижную 100 м кролем.

У сборной России после победы Егора Корнева и серебра, которое завоевал Иван Кожакин в финале 100 м брассом, уже четыре медали: две золотые, серебряная и бронзовая. А чемпионат Европы только набирает ход.