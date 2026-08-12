Российский пловец сотворил спортивное чудо. Для Ивана Кожакина нет ничего невозможного!

Второе место россиянина Ивана Кожакина на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже в борьбе с мощнейшими соперниками – это сенсация. Надежды и болельщиков, и тренеров больше были связаны с рекордсменом России Кириллом Пригодой, но тот не смог пробиться в финал.
А для 28-летнего Кожакина это первая в карьере личная медаль на крупном международном старте. Да у него и опыта участия в подобных турнирах практически не было. Когда он твёрдо застолбил за собой место в сборной, российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях.
Иван, правда, успел стать чемпионом мира в смешанной комбинированной эстафете год назад в Сингапуре – он плыл в утреннем заплыве, а за финалом наблюдал с трибун. Кстати, в Париже спортсмен также плыл в предварительном заплыве смешанной «комбинашки», однако наши ребята в итоге стали только третьими.
К чемпионату Европы Кожакин подходил в статусе рекордсмена страны на «полтиннике» брассом. Но в Париже великолепно разложил силы на сотне. Проплыл без напряга в предварительном заплыве, всё чётко контролировал в полуфинале, а в финале уступил всего 0,1 олимпийскому чемпиону итальянцу Николо Мартиненги. Позади остался в том числе и рекордсмен мира британец Адам Пити.
«Когда я финишировал, развернулся, смотрю на табло, а там же список сначала не по занятым местам, а по дорожкам, я посмотрел, не мог долго себя найти, а когда увидел рядом со своим результатом второе место, конечно, очень обрадовался. И только потом увидел результат Николо Мартиненги, что мы с ним разошлись в одну десятую. Она добавляет такой горчинки, но, опять же, это второе место после олимпийского чемпиона. Что может быть круче?» — эмоционально отреагировал Иван после финиша.
В микст-зоне он рассказал, что в его родном Магадане, где он постоянно живёт и тренируется, нет олимпийского бассейна. Все тренировки проходят в сооружении 1967 года постройки, в котором практически ничего не изменилось за 60 лет. 25-метровая чаша осталась такой же – у бортиков дно выше, поэтому Кожакин не может толком отрабатывать повороты, а это один из важнейших технических элементов. Из ситуации Иван выходит, приезжая на крупные соревнования за 7-10 дней до старта, чтобы иметь достаточно времени для тренировок.
Иван Кожакин
Фото: РИА Новости
«Я дома тренируюсь в 25-метровом бассейне. Давно говорю: «Пожалуйста, постройте в Магадане «полтинник». Мне отвечают, что это пока невозможно. Говорят: «Обратись к президенту федерации Магаданской области». А я как бы сам являюсь президентом нашей федерации…
Многое кажется невозможным, в том числе и серебро Магадана на Европе. Поэтому искренне верю, что когда-нибудь моя мечта, в том числе и как функционера, чтобы в Магадане появился 50-метровый бассейн, осуществится», — сказал Кожакин.
Да-да, Иван ещё и президент Федерации плавания Магаданской области. Эту федерацию он сам учредил вместе с отцом, поскольку предыдущее руководство отошло от дел и даже закрыло юридическое лицо. Дома Иван проводит для детей соревнования, которые полностью финансирует.
Кожакин постоянно подчёркивает, что своим примером хочет мотивировать спортсменов из регионов, доказать, что всё возможно, если ставить перед собой маленькие цели и поэтапно идти к большой. Его главная задача – пробиться на Олимпиаду-2028: «Сначала попадём на Игры, а там посмотрим на месте. С меня это снимает лишнюю тревожность, которая иногда мешает плыть».
Кажется, ничего невозможного для Ивана Кожакина нет.