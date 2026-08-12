Российский пловец сотворил спортивное чудо. Для Ивана Кожакина нет ничего невозможного!

Второе место россиянина Ивана Кожакина на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы в Париже в борьбе с мощнейшими соперниками – это сенсация. Надежды и болельщиков, и тренеров больше были связаны с рекордсменом России Кириллом Пригодой, но тот не смог пробиться в финал.

А для 28-летнего Кожакина это первая в карьере личная медаль на крупном международном старте. Да у него и опыта участия в подобных турнирах практически не было. Когда он твёрдо застолбил за собой место в сборной, российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях.

Иван, правда, успел стать чемпионом мира в смешанной комбинированной эстафете год назад в Сингапуре – он плыл в утреннем заплыве, а за финалом наблюдал с трибун. Кстати, в Париже спортсмен также плыл в предварительном заплыве смешанной «комбинашки», однако наши ребята в итоге стали только третьими.

К чемпионату Европы Кожакин подходил в статусе рекордсмена страны на «полтиннике» брассом. Но в Париже великолепно разложил силы на сотне. Проплыл без напряга в предварительном заплыве, всё чётко контролировал в полуфинале, а в финале уступил всего 0,1 олимпийскому чемпиону итальянцу Николо Мартиненги. Позади остался в том числе и рекордсмен мира британец Адам Пити.

«Когда я финишировал, развернулся, смотрю на табло, а там же список сначала не по занятым местам, а по дорожкам, я посмотрел, не мог долго себя найти, а когда увидел рядом со своим результатом второе место, конечно, очень обрадовался. И только потом увидел результат Николо Мартиненги, что мы с ним разошлись в одну десятую. Она добавляет такой горчинки, но, опять же, это второе место после олимпийского чемпиона. Что может быть круче?» — эмоционально отреагировал Иван после финиша.

В микст-зоне он рассказал, что в его родном Магадане, где он постоянно живёт и тренируется, нет олимпийского бассейна. Все тренировки проходят в сооружении 1967 года постройки, в котором практически ничего не изменилось за 60 лет. 25-метровая чаша осталась такой же – у бортиков дно выше, поэтому Кожакин не может толком отрабатывать повороты, а это один из важнейших технических элементов. Из ситуации Иван выходит, приезжая на крупные соревнования за 7-10 дней до старта, чтобы иметь достаточно времени для тренировок.

Иван Кожакин Фото: РИА Новости

«Я дома тренируюсь в 25-метровом бассейне. Давно говорю: «Пожалуйста, постройте в Магадане «полтинник». Мне отвечают, что это пока невозможно. Говорят: «Обратись к президенту федерации Магаданской области». А я как бы сам являюсь президентом нашей федерации…

Многое кажется невозможным, в том числе и серебро Магадана на Европе. Поэтому искренне верю, что когда-нибудь моя мечта, в том числе и как функционера, чтобы в Магадане появился 50-метровый бассейн, осуществится», — сказал Кожакин.

Да-да, Иван ещё и президент Федерации плавания Магаданской области. Эту федерацию он сам учредил вместе с отцом, поскольку предыдущее руководство отошло от дел и даже закрыло юридическое лицо. Дома Иван проводит для детей соревнования, которые полностью финансирует.

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Кожакин постоянно подчёркивает, что своим примером хочет мотивировать спортсменов из регионов, доказать, что всё возможно, если ставить перед собой маленькие цели и поэтапно идти к большой. Его главная задача – пробиться на Олимпиаду-2028: «Сначала попадём на Игры, а там посмотрим на месте. С меня это снимает лишнюю тревожность, которая иногда мешает плыть».

Кажется, ничего невозможного для Ивана Кожакина нет.