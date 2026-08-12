Справится ли россиянин с румынским титаном? Главные заплывы третьего дня водного ЧЕ-2026

Следим за дуэлью Корнева и Поповича! А ещё за медали поборются Евгения Чикунова, Арина Суркова и женская кролевая эстафета.

В Париже жарко не только на улице, но и в Центре водных видов спорта, где продолажется чемпионат Европы – 2026. В третий плавательный день будет разыграно семь комплектов наград. Почти везде россияне претендуют на пьедестал.

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19:40. Мужчины, 200 м, на спине. Финал

В этом виде программы без россиян. Но жарко будет из-за Хуберта Коша, который уже обновил рекорд Европы на 200-метровке – 1.52,30. Кажется, венгерскому спортсмену по силам переписать и мировой рекорд, который был установлен 18 лет назад американцем Аароном Пирсолом. До заветных 1.51,92 можно дотянуться рукой! Посмотрим, станет ли этот вечер историческим.

19:47. Женщины, 50 м, баттерфляй. Финал

Первый финал с участием представителей сборной России вечером 12 августа. Арина Суркова имеет серьёзные шансы не только на медали, но и на золото. Для этого ей нужно не прозевать старт и здорово преодолеть заключительные метры дистанции. Её основными соперницами станут титулованная Сара Шёстрём и бельгийка Рос Ваноттердейк. Не стоит сбрасывать со счетов и ещё одну россиянку – Александра Кузнецова тоже выступит в финале!

Арина Суркова Фото: РИА Новости

19:52. Мужчины, 100 м, вольный стиль. Финал

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как Егор Корнев рубится за золото на чемпионате Европы. Да, российский пловец снова в финале и опять в числе фаворитов. Предварительные заплывы Егор прошёл спокойно, явно не выдавая свой максимум. Но данная тактика всё равно позволила ему залететь в решающий заплыв со второго места.

Его соседом по центральной дорожке на «королевской» дистанции станет Давид Попович. Справится ли с румынским титаном Корнев? Станет ли он двукратным чемпионом Европы? Это, пожалуй, одна из главных интриг дня.

19:58. Женщины, 100 м, брасс. Финал

Лучшая брассистка страны Евгения Чикунова пробилась в финал на 100-метровке. С шестого места.

Евгении нужно прибавлять, если она хочет попасть в призы. Лидер соревнований британка Ангарад Эванс в полуфинале плыла быстрее россиянки на 1,19 секунды. Чикуновой сегодня придётся потрудиться.

Евгения Чикунова Фото: РИА Новости

20:04. Мужчины, 200 м, брасс. Полуфиналы

Лучший результат в утренней сессии показал лидер сборной Кирилл Пригода. Он проплыл любимые 200 м брассом за 2.09,33. На полсекунды от него в квалификации отстал соотечественник Александр Жигалов, показавший третий результат. Если ничего экстраординарного не случится, вечером каждый из них отберётся и в финал.

Пригода провалил 100 м брассом. Почему? Кирилл Пригода предположил, из-за чего не вышел в финал 100 м брассом на ЧЕ в Париже

20:26. Женщины, 50 м, на спине. Полуфиналы

Россиянки заняли две допустимые квоты в полуфиналах. Третий результат в квалификации показала Алина Гайфутдинова (27,61), уступившая итальянке Саре Куртис 0,3 секунды. В игре и Мария Осетрова, которая прошла дальше, став 18-й (28,50).

Результаты на «полтиннике» у спинисток плотные. Здесь пожелаем россиянкам показать своё лучшее время, чтобы в итоге оказаться в топ-8.

20:33. Мужчины, 100 м, баттерфляй. Полуфиналы

Уверенно преодолели квалификацию и отечественные специалисты в баттерфляе. Андрей Минаков проиграл швейцарцу Ноэ Понти (50,47) 1,31 секунды, а Роман Шевляков – 1,49. Уже вечером парни могут прибавить, чтобы застолбить за собой место в финале.

Андрей Минаков Фото: РИА Новости

Желающих занять своё место под солнцем здесь немало. Кроме Ноэ Понти, в деле Криштоф Милак, Хуберт Кош (оба – Венгрия) и Максим Груссе (Франция).

21:16. Женщины, эстафета 4х100 м, вольный стиль. Финал

Закроет вечер женская кролевая эстафета, куда представительницы России отобрались с первого места. Кира Манохина, Дарья Сурушкина, Ксения Сорокина и Александра Кузнецова привезли соперницам 0,2 секунды и более.

Ясно, что в финале всё начнётся сначала и претензии на золотые медали нужно будет доказывать снова. Только теперь соперницы будут куда злее.

Справятся ли наши девушки? Узнаем совсем скоро!