Мощная история на водном ЧЕ-2026: как российский пловец обыграл легендарного британца

До завершения чемпионата Европы – 2026 по водным видам спорта ещё далеко, но уже сейчас можно сказать, что одна из самых ценных медалей турнира – серебро Ивана Кожакина на дистанции 100 метров брассом.

Иван – спортсмен с непростой судьбой. Он сумел пробиться в сборную из Магадана – региона, не слишком активно развивающего плавание. Но едва он пробился в сборную и начал побеждать – случился ковид, а потом и отстранение россиян от международных стартов. И лишь в 2025-м Кожакин вновь напомнил о себе, став чемпионом мира в эстафете, пусть в финале он и не плыл.

Серебро в Париже – его первый личный успех на таком уровне.

И эта медаль очень круто сочетается с классической для спорта историей о том, как более молодой спортсмен обыграл в финале кумира своего детства.

Рассказываем подробно о парижской схватке нашего Кожакина и знаменитого британца, трёхкратного олимпийского чемпиона Адама Пити.

«Пити – это мастодонт мирового брасса»

Для поклонников плавания по всему миру одним из главных событий ЧЕ в Париже стало возвращение Адама Пити. Трёхкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира брал паузу после Олимпиады-2024 в Париже из-за ментальных проблем. На ЧМ-2025 в Сингапуре его тоже не было.

А в Париже знаменитый британец предстал в ярком образе: с заметными издалека татуировками и новой фамилией. Теперь он Адам Пити-Рамзи, поскольку в декабре 2025 года женился на дочери британского шеф-повара и телезвезды Гордона Рамзи. Свадьба, к слову, прошла не без скандала – на торжество не была приглашена мать пловца, да и в целом брак одного из самых выдающихся атлетов Великобритании с девушкой из богемных кругов смаковали все таблоиды Лондона.

Впрочем, в июле 2026 речь уже не об этом. Всем было интересно, в какой Адам форме и для чего он в принципе вернулся в бассейн, хотя, казалось бы, потерял к плаванию всякий интерес.

Адам Пити Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Тот же Кожакин обратил внимание на приезд Адама на турнир:

«Присутствие Адама Пити безусловно добавляет какой-то лёгкой тревожности. Но ребята все на позитиве, все желают удачи, все очень классно настроены.

Пити – это такой мастодонт мирового брасса, и его результаты — это что-то космическое. Сейчас он немножко приземлился к нам, здесь у него результаты из разряда 58,90. Немножко вернулся к состоянию человека. Но это как Месси. Он действительно задал высочайшую планку, порой недооценённую.

Рад, что получается плыть с ним на соседних дорожках, хотелось бы прям плыть вплотную рядышком, испытать вот это давление, может быть, скорость, которую он развивает рядом, прямо с соседней дорожки», – сказал Кожакин после полуфинального заплыва, по итогам которого в решающий заплыв квалифицировался и он сам, и Адам.

«Я теперь ветеран. Это другая роль»

Испытать давление олимпийского чемпиона Ивану в финале так и не довелось. Россиянин стартовал по седьмой дорожке, британец – по третьей.

Финал для них сложился по-разному. Иван поиграл на нервах у болельщиков, но вырвал серебро, оставшись в 0,1 секунды от первого места. А вот Пити вообще остался без медали.

Но 31-летнему спортсмену было приятно узнать от корреспондента «Чемпионата», как тепло о нём отзывался вице-чемпион Европы из России.

«Я теперь ветеран этого вида спорта, это совсем другая роль. Моя карьера длится уже очень долго, мне удалось многого добиться, но сейчас она меняется.

Посмотрим, как пройдут следующие два года. Для меня, как для спортсмена старшего поколения, удивительно наблюдать за приходом молодежи. Некоторым из них вообще было по шесть лет… Это же возраст моего сына!

Просто удивительно! Так что я искренне желаю всем своим более молодым соперникам всего наилучшего: чтобы они получали удовольствие от спорта, не повторяли моих ошибок и понимали, какую цену приходится за это платить», – сказал Пити в беседе с нашим изданием сразу после заплыва».

Также Адам ответил на интересующие всех вопросы о том, как долго в принципе он планирует плавать и какие цели ставит перед собой после возвращения.

«Думаю, у меня точно есть в запасе еще два года до Олимпиады. А что будет потом – сказать не могу. Цели у нас теперь немного другие. Раньше моей целью было выиграть всё, что только можно было выиграть. А моя нынешняя цель – понять, смогу ли я побеждать, будучи отцом, а скоро у меня будет уже двое детей, и справляться с остальными жизненными задачами. Теперь я здесь не для того, чтобы выигрывать», – сказал олимпийский чемпион.

За время отсутствия Пити мужской брасс действительно преобразился, появились новые имена. Но случился и другой важный поворот – спринтерские дистанции в баттерфляе, плавании на спине и брассе стали олимпийскими. И теперь у Адама есть реальный шанс выступить на ОИ в любимой дистанции 50 м брассом. Такое расширение спринтерских программ на Олимпиадах даёт ветеранам шанс на ренессанс. И теперь даже те, кто давно завершил карьеру, задумываются над тем, чтобы вернуться в спорт к 2028 году.

«Он такой же соперник, как и все остальные»

Высказался о соперничестве с Пити и Кожакин.

«У меня получилось и медаль выиграть, и Адама Пити обыграть. Потому что, как я и говорил раньше, Пити немного приземлился к нам, в человечество. Он вернулся и пока только набирает обороты, но судя по его результатам, по тому, как он прогрессирует от старта к старту, он очень старается.

Иван Кожакин Фото: РИА Новости

Я думаю, что в будущем на этапах Кубка мира, на крупных соревнованиях, особенно на отборе на Олимпиаду, против него бороться будет очень сложно.

Сейчас я понимаю, что он такой же спортсмен, такой же соперник, как и все остальные. И когда ты сам встаёшь на дорожку, выкладываешься на 100%, ты об этом совершенно не думаешь», – сказал Кожакин.

Стоит отдельно отметить, что Кожакин не намного моложе Пити. Адаму – 31 год, а Ивану – уже 28. Но учитывая, что британец феерил на мировом уровне уже в 2015 и 2016 годах, когда россиянин смотрел международные турниры по телевизору и мог только мечтать о попадании в сборную России, они воспринимаются как атлеты разных поколений.

Очевидно, что противостояние Кожакина и Пити продлится ещё несколько сезонов, а увенчает его борьба на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. И наблюдать за этой дуэлью будет очень интересно.