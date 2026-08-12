Российские шахматисты обыграли американцев в финале студенческого ЧМ. Вопреки всему!

Несмотря на позитивные подвижки в мировом спорте, статус возможного участия российских шахматных команд в крупнейших соревнованиях остается неясным. Мужской и женской сборной России пока нет в списках Всемирной шахматной Олимпиады, стартующей в сентябре в Узбекистане и пока не понятно, удастся ли Федерации шахмат России добиться их включения.

Однако во всех командных соревнованиях, куда нашим спортсменам удаётся прорваться, минуя политические дрязги, они одерживают блестящие победы! Например, на женском командном чемпионате мира и Олимпиаде среди юношей и девушек не старше 16 лет россияне выиграли вообще все матчи!

А в первой половине августа команда из России одержала блестящую победу и на студенческом чемпионате мира, который Международная федерация шахмат (ФИДЕ) проводила впервые. Алма-Ата организовала турнир с невероятным размахом. Оно и понятно: глава казахстанских шахмат Тимур Турлов скоро будет баллотироваться на пост президента международной шахматной федерации, и хозяева очень старались провести турнир на самом высоком уровне.

В финале, помимо нескольких команд хозяев (среди которых выделялась мощная команда Спортивного университета Казахстана) участвовали вузы из Пекина (Китай), Мельбурна (Австралия), Претории (ЮАР), Афин (Греция), Депока (Индонезия). Приехали даже известные вековой историей товарищеских шахматных матчей Кембридж и Оксфорд (Англия) – за медали боролись 16 команд, включая сборные учебных заведений из России и США.

Главными претендентами на победу считались именно команды из Штатов, особенно дружины из Сент-Луиса и Техаса – туда в последние полтора десятилетия приглашают к себе сильнейших молодых игроков со всего мира. Да и вообще, командный чемпионат США среди студентов – это очень сильный турнир, в котором участвуют десятки гроссмейстеров.

Самый высокий рейтинг среди всех американских имела команда из Сент-Луиса, где шахматное движение поддерживает миллиардер Рекс Синкфилд. Вуз Сент-Луиса привез на турнир гроссмейстеров Арьяна Чопру, Бхарата Субраманиама (оба – Индия), Виктора Газика (Словакия), Николоза Качараву (Грузия) и уроженку Кубы, ныне представляющей США, Талию Сервантес Ландейро – все эти спортсмены уже на виду в серьёзных турнирах.

Но если кто-то считал, что команда американского миллиардера совершит лёгкую прогулку по турниру и одержит красивую победу, то он ошибался. Потому что в список финалистов попала и сильнейшая студенческая команда России – сборная Уральского государственного горного университета.

Еще в конце нулевых УГГУ выигрывал сильнейшие по составу Спартакиады студентов, обгоняя столичные РГУФК и РГСУ. Потом побеждал в командных чемпионатах Европы среди студентов. Руководство вуза чтит шахматные традиции и продолжает принимать самых сильных игроков страны. Долгое время команду УГГУ тренировал экс-чемпион России гроссмейстер Игорь Лысый, сейчас его дело продолжил сильнейший молодой мастер из Екатеринбурга Артем Пингин.

И в Казахстан уральцы привезли такой состав, что соперники ахнули. Чемпион России Арсений Нестеров, вице-чемпионка страны Лея Гарифуллина, второй призер финала Кубка России Рудик Макарян и участник Суперфинала чемпионата России Сергей Лобанов, который в последнее время входил в тренерский штаб участника турнира претендентов Андрея Есипенко.

Арсений Нестеров Фото: FIDE

Документы наших спортсменов были в полном порядке. Все знают, что Арсений, Лея, Рудик и Сергей учатся в УГГУ уже давно, а некоторые из них и вовсе выступали на региональных турнирах в Свердловской области. Но соперники этому не поверили. Начались протесты, мол, привезли сборную не университета, а страны! Хотя средний рейтинг сборной УГГУ был вполне сравним с показателем команд того же Сент-Луиса или Техаса.

ФИДЕ даже пришлось выступить со специальным сообщением, в котором говорилось, что все проверено и что УГГУ – это никакая не замаскированная сборная России, а действительно студенты, которые уже не первый год учатся в Екатеринбурге и уже выступали за вуз в самых разных турнирах.

Несмотря на это заявление, в мелочах чувствовалось, что симпатии ФИДЕ были не на стороне россиян. Однако шахматы – максимально справедливая игра, в которой нельзя дать «левый» пенальти или ещё как-то подстроить результат. Здесь почти всегда побеждает тот, кто этого заслуживает.

Российский вуз легко выиграл все матчи на групповом этапе, в том числе дважды повергнув Гарвард со счетом 3:1. В четвертьфинале российская команда прошла чилийцев, а потом сокрушила в очень нервном матче упорных и неуступчивых хозяев поля из Спортивного университета Казахстана.

И вот он – суперматч за первое место! Уральский государственный горный университет против студентов Сент-Луиса. Россияне против американцев. Уже даже трудно припомнить, когда в последний раз гроссмейстеры из России и США сходились за доской в столь принципиальном противостоянии.

В первом матче россияне давили, но Арсений Нестеров не довел партию до победы, а Сергей Лобанов из позиции с большим перевесом чуть не доигрался до неприятностей. Но подстраховала Лея Гарифуллина, которая все-таки замучила соперницу и принесла УГГУ победу в первом матче.

Чемпионат мира среди студентов – 2026. Финал

Талия Сервантес Ландейро (США) – Лея Гарифуллина (Россия)

Чувствовалось, что соперница Гарифуллиной была морально сломлена этим ударом. Во второй партии она просто не вышла из дебюта, а Лея разгромила её позицию. В мужских же партиях ничья фиксировалась за ничьей: американцы, казалось, поняли, что проигрывают, и буквально прекратили сопротивление.

2,5:1,5 в первом матче и 2,5:1,5 во втором. Российские студенты УГГУ – чемпионы мира. Примечательно, что они выиграли почти все матчи турнира, сделав только одну ничью в одном из противостояний с казахами.

Это была очень важная во всех отношениях победа. Она ещё раз подчеркнула то, что российские шахматные сборные сильные на всех уровнях.

Хочется верить, что на Олимпиаде нам дадут шанс это ещё раз доказать!