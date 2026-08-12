На водном чемпионате Европы – 2026 в Париже для нашей сборной был очень эмоциональный день.

«Что?! Обалдеть! Я не верю». Россиянка побила рекорд страны в плавании и расплакалась

12 августа сборная России по плаванию не смогла завоевать золотых медалей на чемпионате Европы – 2026 в Париже, но без наград не осталась. Егор Корнев стал вторым на королевской сотне вольным стилем, а женская эстафета 4 по 100 м также вольным стилем вырвала бронзу у француженок.

Заруба

Главный заплыв дня для российских болельщиков состоялся на дистанции 100 м вольным стилем у мужчин. Россиянин Егор Корнев, рекордсмен России, против румына Давида Поповича, олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы.

В прошлом году эти ребята уже схлестнулись между собой на чемпионате мира в Сингапуре. Тогда Попович выиграл со вторым результатом в истории – 46,51, а Корнев остался пятым, проиграв ровно секунду.

В Париже россиянин не просто был настроен дать бой сопернику-ровеснику (оба 2004 года рождения), но и обыграть фаворита на его коронной дистанции. Он его и обыгрывал примерно 75 метров, но румын в своём стиле за счёт фантастической второй половины забрал золото.

46,56 против 46,74. Всего лишь 0,18 секунды. Рекорд чемпионатов Европы против рекорда России.

После заплыва Корнев признался, что отдал не просто всё, что у него было, а даже больше. Егор заявил, что выходил выигрывать, был хорош, но Попович – это Попович. С ним они, кстати, отлично общаются.

Серебро на кролевой сотне после гениального пловца – шикарный результат. У Корнева её будет личный полтинник и эстафеты, а у Поповича – 200 м. Кстати, третьим стал венгр Криштоф Милак, который специализируется в баттерфляе. Но и в кроле показал отличное время.

Эмоции

Самые яркие эмоции дня выдала Алина Гайфутдинова, которая побила рекорд России на дистанции 50 м на спине. В полуфинале чемпионата Европы она проплыла за 26,91 – ранее никогда российские спортсменки из 27 секунд не выплывали. Это третье в истории время на полтиннике на спине.

При этом Алина плыла в одном полуфинале с итальянкой Сарой Куртис, которая вообще снесла мировой рекорд, остановив секундомер на отсечке 26,63. Самое интересное, что Гайфутдинова не знала свой результат, просто была уверена, что если финишировала за Куртис – это гарантированный финал.

О своих секундах она узнала в прямом эфире от корреспондента «Матч ТВ» Андрея Симонова и заплакала от счастья: «Что?! Обалдеть! Простите, я просто… Я не верю! Знаете что, а я выиграла браслетик Сваровски. Мы с девочками договаривались, если я выплываю [из 27 секунд], они мне подарят браслет. Я в шоке».

Спустя короткое время Алине предстояла эстафета 4 по 100 м вольным стилем.

История

Эта эстафета стала для сборной России исторической.

Единственный раз на чемпионатах Европы россиянки в данной дисциплине становились призёрами в 1997 году в Севилье. Тогда в составе нашей команды в финале плыли Светлана Лешукова, Наталья Мещерякова, Инна Яицкая и Надежда Чемезова, показавшие результат 3.44,72. С этим временем они завоевали бронзу.

В Париже другому поколению российских спортсменок удалось повторить то достижение. Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова и юниорка Кира Манохина проплыли за 3.33,69 и также завоевали бронзу. Чемпионки – голландки, вторыми стали итальянки. Но бронзу Манохина буквально выгрызла у француженок.

Ещё два финала медалей россиянам не принесли: Дарья Клепикова заняла четвёртое место на сотне вольным, а Евгения Чикунова осталась пятой на сотне брассом.