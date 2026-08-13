«Прыжок с Эйфелевой башни? Возможно!» Интервью с самым необычным атлетом сборной России

Самый необычный вид спорта в программе водных чемпионатов – это хайдайвинг. Небольшая группа экстремалов прыгает с высоты 20 или 27 м, в зависимости от пола и условий на месте. И тут точно не бывает проигравших. Каждый, кто поднялся на вышку и не струсил – уже победитель.

Раньше Россию в этом виде спорта представлял Артём Сильченко, но, когда он завершил карьеру, других желающих прыгать с высоты девятиэтажного дома не нашлось. Тем удивительнее было увидеть в стартовых протоколах ЧЕ-2026 в Париже 17-летнего парня из Казани Павла Истомина.

До турнира о нём почти никто и ничего не знал. Удивительно, но даже тренер сборной ни разу не видел его вживую. Однако благодаря собственному энтузиазму Павел попал в Париж и прыгал в Сену на фоне Эйфелевой башни.

«Чемпионат» пообщался с самым необычным спортсменом сборной России на чемпионате Европы и узнал о нём немало интересных фактов.

На ЧЕ-2026 попал по видео.

В Казани прыгает в бассейн из-под крыши.

Приложился об воду на тренировке в Париже.

Не против даже в космос слетать!

Скорее читайте интервью. Будет интересно!

«Когда первый раз прыгал в Париже, нормально приложился»

– Павел, у хайдайверов, наверное, самый красивый вид на Париж с места проведения соревнований?

– Конечно. Это особенный момент – прыгать на фоне Эйфелевой башни.

– О чём ты, как правило, думаешь, когда прыгаешь? Тебе важно, где это происходит? Как? При каких обстоятельствах?

– Если честно, то нет. Когда я стою на лестнице и готовлюсь, ещё могут проскакивать какие-то мысли. Но как только встаю на край – всё отлетает.

– Есть известная фраза «увидеть Париж и умереть». А у тебя как раз такая экстремальная дисциплина…

– Нет, знаете, я впервые такую даже слышу.

Хайдайвинг на фоне Эйфелевой башни Фото: Gian Mattia D'Alberto/Zuma/ТАСС

– Хорошо, но были ли у тебя страхи? Всё-таки спорт не для слабаков.

– Страх не разбиться? Он есть, конечно, и всегда был, и всегда будет.

– А как перебороть этот страх? Просто брать и делать? Или каждый раз боишься?

– Нет, я каждый раз боюсь… Каждый прыжок с 20 метров – это всегда страх. Но у меня мама – спортивный психолог. Она учила говорить себе: «Ты лучший, у тебя всё получится». Так и двигаюсь.

– Насколько важна техника входа? Как я понимаю, в хайдайвинге надо входить не пяткой, чтобы не сломать ноги. Как все такие нюансы учитывать?

– Хороший вопрос, на который я только недавно нашёл ответ. Лучшая техника, самая безопасная – нужно как можно сильнее «натянуть» носки, но при этом пальцы взять на себя – вот как-то так.

– Окей, а у тебя когда‑нибудь случались неудачные прыжки с большой высоты? С маленькой у всех бывают, а чем чреваты ошибки на высоте 20 метров?

– Вот когда я первый раз прыгал с этой вышки, то нормально так приложился – перетянуло мышцы. Но всё в порядке, без травм, я нормально сориентировался.

– Ещё раз для понимания, когда это было?

– Вот на тренировке, непосредственно перед стартом соревнований.

«Многие хайдайверы собирают прыжки прямо на соревнованиях»

– Как ты вообще пришёл в этот вид спорта?

– Я занимаюсь прыжками в воду уже 10 лет. Сначала в бассейне занимался, а потом перешёл сюда, в хайдайвинг.

– А почему всё-таки не классические прыжки? Потому что там нет такого драйва?

– Честно – в классических прыжках конкуренция очень большая. А сюда, на 20 м, почти просто так получилось поехать. Так что пока двигаюсь в двух направлениях.

– Ты смотрел фильм «Эдди Орёл»?

– Нет.

– Это фильм про британского спортсмена, который мечтал попасть на Олимпиаду и выбрал прыжки с трамплина – один из самых сложных видов для неподготовленных любителей! И пошёл прыгать с 90 метров. У тебя похожая история: ничего не бояться и делать, что нравится?

– Саму историю про Эдди я слышал, да. Наверное, мы и правда похожи чем-то с ним. Мне нравится работать на публику, слышать аплодисменты, крики. Ради этого и прыгаю с 20 метров.

– У тебя прыжок был слабее по коэффициенту сложности, чем у соперников, заметно слабее. Не успевал собрать что-то труднее?

– Нет, условия-то есть. Проблема, думаю, только в страхе. Делать более сложный прыжок, с акробатикой – это уже совсем иной уровень ответственности и риска…

Павел Истомин Фото: MOHAMMED BADRA/EPA/ТАСС

– А какая у тебя глобальная цель в спорте? Думаешь, что хайдайвинг станет олимпийским, и работаешь на это?

– Пока основных целей с 20 м нет. В классических прыжках хочу выполнить звание заслуженного мастера спорта. А здесь пока что просто работа на публику. Но я верю, что в скором времени хайдайвинг войдёт в олимпийскую программу. И тогда будет совсем другой подход.

– А что нужно делать, чтобы прогрессировать дальше? Тренеры вас готовят? В Казани максимум можно прыгать с 20 м, а для 27 нужны уже другие условия?

– Многие спортсмены, которые прыгают с 27 м, тренируются прямо на соревнованиях – приезжают и собирают новые прыжки на месте. Для меня это пока загадка, но они так делают. Тренировочных условий нужных на 27 м почти нигде и нет, по крайней мере, круглогодичных.

– До тебя в хайдайвинге был Артём Сильченко, и он говорил, что выступал даже на круизных лайнерах, в том числе чтобы заработать. Готов к такому?

– Почему нет? Знаю, что такие лайнеры есть в Америке, в Китае. Если пригласят, то подумаю. Может быть, и поеду.

– И не надоедает такая жизнь?

– Пока что нет. Пока работаешь – тренируешься. Всё в порядке.

«Прыжок с Эйфелевой башни возможен, почему нет?»

– Ты общаешься с Никитой Шлейхером? Есть ли у тебя шанс побороться с ним на «десятке», а у него с тобой на «двадцатке»?

– Никита прыгал с «двадцатки» пару обязательных прыжков, и я думаю, что он бы многое выиграл на самом деле. Но у него хорошо получается в классике, зачем ему хайдайвинг?

– В Казани проходил чемпионат мира в 2015 году, годом ранее этап Кубка мира по хайдайвингу. Примерно тогда и полюбил этот вид спорта?

– Нет, я тогда ещё не жил в Казани. Я сам из Москвы, приехал в Казань три года назад.

– Как так получилось? Переехали чтобы заниматься прыжками в воду?

– Нет, скорее просто чтобы комфортно жить. В Казани народу поменьше, потише, комфортнее. Мне нравится этот город.

– Это было твоё решение или семейное?

– Я сказал маме, что хочу уехать, мама собралась и отправила семью в Татарстан. Там здорово!

– Что красивее: вид на Сену и Эйфелеву башню или в Казани – на Казанку и Кремль?

– Наш Кремль, безусловно, намного лучше. Хотелось бы, чтобы ещё раз чемпионат мира прошёл в Казани и иметь возможность прыгать на фоне башни Сююмбике. Уверен, что это очень красиво.

– Что вкуснее – эчпочмак или круассан?

– Эчпочмак, без вариантов. Он и насыщеннее, калорийнее, и вкуснее.

– А вообще, как тебе французская кухня? Не все тут наши ребята её оценили.

– А я даже не успел распробовать. В гостинице только шведский стол. Мы прилетели вечером накануне соревнований, сразу пошли тренироваться. Сразу после прыжков – домой.

– Как думаешь, возможен шоу-прыжок с Эйфелевой башни?

– Думаю, возможен. Почему нет? Французам надо об этом подумать. Есть же рекорд: один мужчина прыгал с 50 метров, он сломал две ноги, но прыгнул. Можно что-то повторить такое, рядом бассейн поставить какой-то…

«В Казани я прыгаю с крыши водного дворца»

– Ещё раз для понимания. Как ты вообще оказался на чемпионате Европы? Нет же никаких отборочных соревнований в этой дисциплине.

– Я тренировался у себя дома в Казани, с тех же 20 м. Помню тренировался, а через пару месяцев мне сказали: «Давай попробуем вот такой прыжок собрать». Собрали. Вообще, главный тренер даже вживую меня не видел, мы прислали ему видео, и он сказал: «Пойдёт». Так я и поехал.

– Где конкретно ты тренируешься? Как таковых вышек на 20 м же нет…

– В Казани прыгаем с крыши ДВВС (Дворца водных видов спорта), там забираешься наверх, на крышу, до самой вышки. Там специальные балки, которые всю конструкцию здания держат.

У нас, когда чемпионат России проходит, там спортсмены и выступают, вернее, исполняют из-под крыши шоу-прыжки. А я там тренируюсь. Чтобы забраться туда, сначала едешь на лифте, потом лестница, потом ещё одна лестница, потом уже подходишь к потолку и пролезаешь на балку.

– В Париже и мужчин, и женщин отправили прыгать только с 20 метров. Получается, с 27 метров ты никогда ещё не прыгал?

– Нет. Кто знает, время покажет, может, и прыгну 27 м. Сейчас я даже не думаю об этом. 7 метров плюсом точно скажутся на скорости входа, плюс скорость в полёте будет выше. Это будут совсем другие ощущения.

Вообще, мне очень интересно узнать, почему в Париже 20 м только, а не 27 – но никто не ответил. Про глубину не знаю, не скажу. Я вот прыгнул и не достал до дна.

– Ты говорил когда-то, что хочешь попробовать клиффдайвинг – прыжки с высоких скал. Сейчас тоже хочешь?

– Хотел бы попробовать, но не чтобы профессионально заниматься ими.

– А есть место, где обязательно хочется прыгнуть?

– Либо Лондон, либо Пекин. Туда хотел бы съездить.

– Именно в городах? А если брать какие-то природные локации, например, Байкал?

– Не знаю. Тренер рассказывал, что прыгал в Атлантический океан. Наверное, жутко холодно, а здесь вода тёплая.

– Вода в Сене – 25-26°С. Удалось поплавать?

– Нет, нас после прыжка сразу довозят до берега – сел, и всё. Но я бы и поплавал, вода приятная вроде бы.

– Расскажи побольше о себе: чем увлекаешься в свободное время?

– У меня почти нет свободного времени. Скоро сентябрь начнётся, учёба, нужно находить время будет и на неё, и на спорт.

– Где учишься?

– Поступил недавно в Казанское училище олимпийского резерва.

– Нет мыслей попробовать себя в чём-то еще? В других экстремальных дисциплинах? Прыгнуть с крыши?

– По приколу можем что-то придумать, я за разный движ. Моим видом спорта единицы в стране занимаются. Я чего только не перепробовал, наверное, уже даже и мыслей нет о чём-то новом… Разве что осталось прыгнуть с парашютом и, наверное, в космос слетать (улыбается).