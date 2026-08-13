Самый нелепый «зевок» Магнуса Карлсена. Как чемпион получил мат от украинского ветерана

У каждого, пусть даже самого великого шахматиста, бывают чёрные дни. Оказывается, и самые могучие игроки в истории могут банально «зевнуть» мат в один или два хода!

И даже непобедимый Магнус Карлсен не исключение. Недавно, отвечая в одном из интервью на вопрос о худшем ходе за всю карьеру, многократный чемпион мира и лидер мирового рейтинга признался, что было среди его упущений одно особенное, ставшее настоящим кошмаром.

Речь про партию с легендарным украинским шахматистом Василием Иванчуком, в которой Карлсен не просто проиграл, а натурально получил мат.

Василий Михайлович – опытнейший ветеран, он старше Магнуса на 21 год. Иванчук становился победителем Олимпиад и командных чемпионатов мира ещё в составе сборных СССР. Многие чемпионы мира считали его одним из величайших в истории игроков, так и не добравшихся до короны – благодаря его удивительной эрудиции, оригинальному стилю, бесстрашию за доской и многим другим качествам. Интересно и то, что в поздний период карьеры гроссмейстер успешно совмещал соревнования по шахматам и шашкам.

Иванчуку удалось победить время. Будучи уже весьма возрастным шахматистом, он становился победителем и призером чемпионатов мира по скоростным дисциплинам. Удивительный характер, эмоциональность и беззаветная любовь к игре привлекали на его сторону огромное количество болельщиков как на постсоветском пространстве, так и за его пределами. Ничего не изменилось и после 2022 года. Для Иванчука никогда не было важно, под каким флагом играет его соперник. Главное – борьба за доской!

Василий Иванчук Фото: FIDE

Для Карлсена Иванчук всегда являлся крайне неудобным соперником. На претендентском турнире 2013 года, по ходу которого Магнус пропустил вперёд Владимира Крамника и рисковал остаться только вторым, Василий Михайлович полностью переиграл норвежского юношу чёрными, а потом громко спросил у всех в пресс-центре: «А что, он правда сильно играет?»

Магнус тот турнир всё-таки выиграл и вышел на матч с Анандом. Однако первое место будущий чемпион мира занял во многом потому, что Иванчук в последнем туре обыграл и занимавшего первое место Крамника!

А два года спустя была сыграна партия, которую как раз и вспоминал Магнус.

В 2015-м Карлсен играл на чемпионате мира по блицу в Берлине. Норвежец приехал туда в статусе действующего чемпиона, но коса нашла на камень. В предпоследнем туре Магнуса нокаутировал Василий Михайлович!

Чемпионат мира по блицу – 2015. Берлин, Германия.

Магнус Карлсен (Норвегия) – Василий Иванчук (Украина)

У Магнуса оставалось мало времени, и он не смог найти верное решение в непростой позиции, а потому буквально доигрался до мата. Обычно в поединках гроссмейстеров такого не бывает – они просчитывают позицию на несколько ходов вперёд и, когда понимают, что положение безвыходное, сдаются.

Но тут Магнус допустил критическую ошибку – ему даже сдаваться не пришлось! Иванчук его просто обыграл и зафиксировал победу матом. Карлсен после такого даже грубо выругался по-норвежски – так он был раздосадован!

То поражение отбросило норвежца на пятое место в турнире, а сам Иванчук в итоге стал четвёртым.

Да, достижений у Карлсена несоизмеримо больше, чем у Иванчука. Но никто в мире не может похвастаться тем, что поставил мат лучшему шахматисту в истории, а тот даже не успел сдаться!