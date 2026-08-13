Колесников полетит за рекордом! Главные старты российских пловцов в четвёртый день ЧЕ-2026

За медали также будут бороться Кирилл Пригода, Евгения Чикунова и Алина Гайфутдинова.

Плавательная часть водного чемпионата Европы – 2026 продолжается. В четвёртый день в Париже будет разыграно пять комплектов наград.

Кто из сборной России будет бороться за медали на сей раз?

19:30. Мужчины, 100 м, баттерфляй. Финал

В 2019 году Андрей Минаков брал серебро чемпионата мира на 100 м баттерфляем. Спустя семь лет на ЧЕ-2026 он вновь вышел в финал, но только сейчас шансов на успех меньше. Уж очень сильны его оппоненты: Ноэ Понти, Криштоф Милак, Хуберт Кош и Максим Груссе. Но Минаков попробует удивить всех, стартуя по крайней дорожке.

19:36. Женщины, 50 м, на спине. Финал

Лучшая спинистка страны на данный момент Алина Гайфутдинова попытает удачу в финале на дистанции 50 м. Уроженка Ижевска поплывёт по пятой дорожке – рядом с реактивной итальянкой Сарой Куртис. Здесь Россия может рассчитывать на награду, учитывая неплохие физические кондиции Алины. Очень хочется, чтобы в её карьере случился первый подиум.

19:41. Мужчины, 200 м, вольный стиль. Полуфиналы

На 200 м у кролистов сборная России уже потеряла одного человека из двух возможных. Квалификационную стадию успешно преодолел только Иван Гирёв, который пробился в полуфинал с 10-го места (1.46,43). Ставшему лучшим в предварительных заплывах австрийцу Кристиану Гифингу он уступил 1,47 секунды. Примерно в одно время с россиянином проплыли румын Давид Попович и немец Лукас Мартенс. Судя по тому, как себя показал Иван, шансы на финал у России в этом виде программы есть.

Иван Гирёв Фото: РИА Новости

19:51. Женщины, 100 м, баттерфляй. Полуфиналы

Продолжает стремиться к награде ЧЕ-2026 и Арина Суркова. После обидного четвёртого места на 50 м баттерфляем россиянка вышла в полуфинал на дистанции вдвое длиннее. В предварительном заплыве она стала четвёртой – 57,56, что на 0,8 секунды хуже, чем у лидера Рос Ваннотердейк из Бельгии.

Арине пора брать всё в свои руки. Иначе она рискует вновь покинуть крупный турнир без персональной медали.

20:00. Мужчины, 50 м, на спине. Полуфиналы

Звезда в деле. Климент Колесников успешно стартовал в индивидуальных видах в Париже. На «полтиннике» лучший пловец страны показал 24,12 и легко прошёл в 1/2 финала. Проследовал за ним и Павел Самусенко, который проиграл товарищу по сборной буквально мгновение – 0,01 секунды.

Пожалуй, это единственный вид за вечер, где сомневаться в успехе представителей России не стоит. Путь к наградам у Климента и Павла продолжается! А Колесников к тому же может и попытаться переписать собственный мировой рекорд. Утром 13 августа ему до лучшего достижения на планете не хватило 19 сотых. Может, в этот раз он чуть-чуть ускорится?

Климент стал соавтором одной из наград России на ЧЕ: Колесников высказался о бронзовой медали сборной России в эстафете на ЧЕ в Париже

20:07. Женщины, 200 м, брасс. Полуфиналы

Следим и за Евгенией Чикуновой, которая бьётся за подиум на 200 м брассом. В квалификации талантливая россиянка показала третье время (2.24,18), уступив первому месту – Ангарад Эванс из Великобритании – 1,52.

Чикунова после квалификации сказала, что уже разогналась. Готова ли она биться за золото? Ещё как!

20:29. Мужчины, 200 м, брасс. Финал

В это сложно поверить, однако в активе у 30-летнего Кирилла Пригоды пока не то что золота европейского чемпионата в 50-метровом бассейне нет, но и вообще личные награды отсутствуют. И в 2026 году капитан сборной России намерен исправить этот недочёт своей спортивной биографии.

Кирилл Пригода Фото: РИА Новости

В финал на 200 м брассом в Париже Кирилл отобрался с четвёртого места. Однако вечером он точно может прибавить.

20:43. Мужчины, эстафета 4х100 м, вольный стиль. Финал

Уверенно, с первого места наши парни пробились в финал эстафеты, которая неофициально именуется «гордостью нации». Утром состав с Андреем Минаковым, Романом Жидковым, Михаилом Щербаковым и Василием Кукушкиным привёз британцам 0,59 секунды, а хорватам – 0,85.

Теперь россиянам нужно подтвердить свои амбиции в финале. Концовка вечерней сессии обещает быть очень напряжённой!