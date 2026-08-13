Наших спортсменов пытались не пустить в Хорватию. А ведь именно они — главные фавориты!

Российских гимнастов даже скандал не остановит! Главное о ЧЕ-2026 по спортивной гимнастике

13 августа в Загребе, Хорватия. стартует чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Ещё до начала турнир успел оказаться в центре внимания – из-за скандала с визами для россиян. Несмотря на этот неприятный инцидент, наша сборная едет на ЧЕ-2026 в сильнейшем составе. А значит – медали будут!

Собрали всю самую важную информацию о предстоящем турнире.

Где и когда пройдёт турнир?

Чемпионат Европы состоится в Загребе, Хорватия, в два этапа. С 13 по 16 августа будут соревноваться женщины и юниорки, а с 19-го по 23-е число – мужчины и юниоры.

На турнире разыграют шесть комплектов наград в женском турнире и восемь – у мужчин.

Расписание ЧЕ-2026 по гимнастике

Женский ЧЕ пройдёт с 13 по 16 августа. Первый день будет отведён для квалификации и финала личного многоборья, дальше гимнасткам предоставят выходной. 15 августа состоятся финалы отдельных видов, а 16-го – командное многоборье.

Расписание женского ЧЕ-2026 по гимнастике



13 августа

10:30-22:30 – квалификация и личное многоборье



15 августа

15:00-19:20 – финалы отдельных видов



16 августа

16:30-19:20 – командное многоборье

Мужской чемпионат Европы пройдёт с 19 по 23 августа. Как и у женщин, в первый день состоятся квалификации и финал личного многоборья. 21 и 22 августа пройдут финалы отдельных видов, а 23 августа – командное многоборье.

Расписание мужского ЧЕ-2026 по гимнастике



19 августа

11:00-22:40 – квалификация и личное многоборье



21 августа

18:00-21:30 – финалы отдельных видов



22 августа

17:00-20:00 – финалы отдельных видов



23 августа

14:30-18:10 – командное многоборье

Сборная России на ЧЕ-2026

Сборная России выступит на турнире в Хорватии в нейтральном статусе, несмотря на полноценный допуск. Организаторы ЧЕ воспользовались новой поправкой в правилах World Gymnastics.

Даже с нейтральным флагом у нашей команды возникли большие проблемы с допуском. Семи гимнастам Хорватия просто не дала визы, больше всего пострадала женская сборная, где под удар попали лидеры. Мотивация отказа была удивительной – неясная причина пребывания в стране.

К счастью, после вмешательства МИД России Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачёв всё-таки получили разрешение на въезд. Увы, Виктории Листуновой, Сергею Найдину и Евгению Киселю повезло меньше – они на чемпионате Европы не выступят.

Состав женской сборной России на ЧЕ-2026



Сеньоры:



Юниоры: Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Алина Ярина, Дарья Миронова, Виктория Тонконогова Ангелина Мельникова , Анна Калмыкова, Людмила Рощина, Алёна Глотова, Елизавета Ус: Полина Дмитриева, Александра Андрианова, Алина Ярина, Дарья Миронова, Виктория Тонконогова

Окончательного состава мужской команды пока нет. Но уже известно, что на турнир заявлены Арсений Духно, Даниел Маринов, Савелий Съедин, Илья Заика, Мухаммаджон Якубов.

Фавориты ЧЕ-2026 по гимнастике

В женском турнире главным претендентом на медали будет наша Ангелина Мельникова. Россиянка ещё в том году на ЧМ доказала, что по-прежнему остаётся на топ-уровне. Она будет претендовать на награды во всех видах.

Не стоит забывать и о других представителях нашей сборной. Калмыкова с Рощиной могут ярко проявить себя в финалах отдельных видов, а также помочь в командном многоборье.

Среди иностранок стоит выделить олимпийскую чемпионку Алисе Д'Амато и серебряного призёра ОИ Манилу Эспозито. Обе итальянки прекрасно чувствуют себя во всех видах, но особенно хорошо они выступают на бревне.

Алисе Д'Амато Фото: Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

В числе претендентов на медали будут и британки Руби Эванс и Эбигейл Мартин. Обе спортсменки шикарно проявили себя в вольных упражнениях на ЧМ-2025.

У мужчин ситуация чуть иная. Универсальными гимнастами, пожалуй, можно назвать наших Даниела Маринова и Арсения Духно, а также экс-украинца, ныне хорвата Илью Ковтуна. Все остальные спортсмены явно специализируются на каком-то одном виде, так что главная борьба в многоборье, вероятно, будет в этой тройке. Возможно, вмешается швейцарец Ноэ Зайферт.

За золотые медали в отдельных дисциплинах будут биться ирландец Рис Маккленаган (конь), грек Элефтериос Петруниас (кольца), израильтянин Артём Долгопят (вольные), армяне Артур Давтян (опорный прыжок), Мамикон Хачатрян (конь), турок Адем Асил (кольца), серб Тин Србич (перекладина) и украинец Назар Чепурный (опорный прыжок).

Шансы россиян на медали

Нет никаких сомнений, что россияне уедут из Загреба с целой коллекцией медалей. Всё-таки наши гимнасты – одни из лучших в мире и, вполне вероятно, лучшие в Европе. Основные конкуренты выступают в Азии или Америке.

Больше всего ответственности ложится на лидеров сборной: Ангелину Мельникову и Даниела Маринова. Россияне – фавориты как в личном многоборье, так и в отдельных видах. Помогать им будут и другие члены сборной: Арсений Духно, Людмила Рощина, Анна Калмыкова, Савелий Съедин и Мухаммаджон Якубов.

Да и что говорить, у россиян отличные шансы выиграть командное многоборье – как у женщин, так и у мужчин.

Где смотреть ЧЕ-2026?

Весь чемпионат Европы будет показывать телеканал «Матч ТВ».

«Чемпионат» также будет освещать главные события турнира. Мы расскажем вам обо всём самом интересном и удивительном, что случилось на ЧЕ-2026.