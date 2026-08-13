Вот это драма на водном чемпионате Европы! Российские пловцы проиграли кролевую эстафету

Егор Корнев не справился с Криштофом Милаком, которого обошёл в личном заплыве.

Обидное поражение потерпела мужская сборная России на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Наши парни уступили в кролевой эстафете 4х100 м, хотя считались фаворитами, а на последнем этапе за российскую команду плыл Егор Корнев.

В финал этой королевской эстафеты сборная России вышла с лучшим результатом. Роман Жидков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков выплыли на своих этапах из 48 секунд и исправили ситуацию после первого этапа, который Михаил Щербаков прошёл за 49 с хвостиком.

На финал тренеры сборной России выставили почти полностью другой состав – к Василию Кукушкину добавились Иван Гирёв, Александр Щёголев и Егор Корнев. Казалось бы, вопросов нет, все сильные парни плюс вице-чемпион Европы, который рубился с самим Давидом Поповичем.

Однако сборная Венгрии оказалась сильнее. Егор Корнев на последнем этапе не справился с Криштофом Милаком, которого победил на личной дистанции в борьбе за серебро. Милак – безумно одарённый парень, и то, что он опередил Корнева на финише, не сенсация.

Как и вообще победа сборной Венгрии. В личном финале от России плыл один Корнев, а от Венгрии – Милак и Нандор Немет. В целом, наверное, всё справедливо. Но могло быть и лучше. На этом чемпионате Европы в эстафетах сборная России насобирала достаточно медалей, однако золота нет.

0,09 секунды проигрыша – безумно обидно, проигрыш на финише получился драматичным.

Особенно после того, как в предыдущих финалах вообще не было шансов у Алины Гайфутдиновой, Андрея Минакова и Кирилла Пригоды. Такой вот неудачный день

14 августа у нашей команды есть все шансы на то, чтобы добавить золота в общий зачёт: в финалах Климент Колесников и Павел Самусенко на 50 м на спине, а Евгения Чикунова на 200 м брассом – это их коронные дистанции.