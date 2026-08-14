Ангелину Мельникову и Анну Калмыкову не хотели пускать на турнир. Но они прорвались и разгромили соперниц.

Россиянки вынесли всех на ЧЕ-2026 по гимнастике. Почему этот триумф – особенный?

В четверг, 13 августа в Загребе, Хорватия, стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Этот турнир привлёк к себе внимание ещё до старта: сразу нескольких лидеров женской российской команды хотели оставить без виз. Однако вмешательство МИД России позволило восстановить справедливость почти для всех.

И первый же день показал, что всё это было не зря!

Тотальное доминирование россиянок!

В первый день турнира были разыграны медали в личном многоборье. И россиянки, даже несмотря на все визовые проблемы и тяжёлую дорогу, показали, что они на голову сильнее всех своих соперниц в Европе.

Ангелина Мельникова с большим отрывом заняла первое место, показав лучший среди всех участниц результат на бревне и в вольных упражнениях. На втором месте – Анна Калмыкова, которую тоже заставили понервничать из-за визы. У неё лучшие в Европе опорный прыжок и брусья. Третья из россиянок – Людмила Рощина – показала четвёртый результат, уступив лишь восходящей звезде сборной Франции Елене Колас. Практически тотальное доминирование!

Анна Калмыкова Фото: ФСГР

Занятно, что Ангелина, дважды побеждавшая в личном многоборье на чемпионатах мира (до и после отстранения российских спортсменов), лучшей в Европе в этой дисциплине стала впервые. Ещё в 2016-м она выиграла своё первое континентальное золото в команде, но с личным многоборьем всё как-то не складывалось – то серебро, то бронза. И вот он – титул, которого в коллекции Мельниковой до чемпионата Европы в Загребе не было.

Почему эта победа особенно ценна?

Золото и серебро в многоборье и полный разгром соперниц, конечно, воспринимаются более эмоционально после всех проблем. Собственно, на преодолении трудностей построен любой классный голливудский фильм. Когда у главного героя всё хорошо – драмы нет. А когда он проходит через боль и слёзы прямо накануне главной победы, это всегда красиво.

Здорово, что именно Мельникова стала тем человеком, который прорвался через все барьеры и убедительно выиграл. Вы ведь помните времена, когда национальная федерация гимнастики сама не пускала спортсменов на международные старты из-за отсутствия флага и гимна и недопуска отдельных спортсменов команды? А такое было, причём совсем недавно. И именно Ангелина страдала из-за всех этих самоограничений в первую очередь.

К счастью, генеральная линия в нашем спорте изменилась. Россиянам потихоньку возвращают флаг и гимн в разных видах спорта. Но как показал болезненный опыт, отсутствие государственных символов не должно мешать спортсменам выступать. Когда они так красиво побеждают, все в мире мгновенно вспоминают, что это атлеты из России.

Очевидно, что проблем у наших спортсменов в Европе будет предостаточно. Таков теперь спорт – смешанный с политикой. И оттого особенно ценен каждый разгром – вроде того, что учинили наши девушки в Загребе.