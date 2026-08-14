Всё внимание на Климента Колесникова и Евгению Чикунову, которые приехали в Париж разрывать.

«Золотой» день для России?! Главные заплывы 14 августа на водном ЧЕ-2026

14 августа – один из самых волнительных дней для фанатов плавания из России на водном чемпионате Европы – 2026. Сегодня состоится сразу несколько ключевых финалов в дисциплинах, где россияне традиционно сильны.

Кто из наших будет бороться за золотые медали?

19:30. Женщины, 100 м, баттерфляй. Финал

С четвёртого места в финал на 100-метровке баттерфляем пробилась Дарья Клепикова. Спортсменка проплыла эту дистанцию за 57,30, проиграв лидеру из Бельгии Рос Ваннотердейк 1,41 секунды. По сравнению с полуфиналом россиянка немного прибавила.

Остался заключительный рывок. Удастся ли 21-летней Клепиковой выдать свой максимум?

19:36. Мужчины, 200 м, вольным стилем. Финал

На этой кролевой дистанции наших не будет. Звёздами вечера станут три олимпийских чемпиона: Давид Попович (Румыния), Джеймс Гай (Великобритания) и Лукас Мертенс (Германия). Они и разыграют между собой награды, если, конечно, никто не вмешается в игру джентльменов.

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19:43. Женщины, 200 м, брасс. Финал

Момент истины для Евгении Чикуновой в Париже.

На своей коронной дистанции российская спортсменка будет биться за золото. В финале на 200 м брассом она поплывёт по четвёртой дорожке. Накануне Евгения с лучшим временем прошла дальше, а потом рассказала о важности восстановления после трудного предварительного этапа.

Удалось ли одному из лидеров сборной привести себя в полный порядок? Готова ли она к прессингу со стороны соперниц? Станет ли она чемпионкой Европы?

19:50. Женщины, 100 м, на спине. Полуфиналы

Проявляет характер и Алина Гайфутдинова, которой удалось отобраться в 1/2 финала на 100 м на спине. Представительница сборной России сделала это с девятым временем – 1.00,63. Впереди очередная битва за место под солнцем.

19:59. Мужчины, 50 м, брасс. Полуфиналы

Продолжают выступления на водном ЧЕ Кирилл Пригода и Иван Кожакин, которые успешно преодолели стадию квалификации на 50 м брассом. Иван в утренней сессии стал седьмым (26,96), а Кирилл – восьмым (26,99). Первый – итальянец Симоне Черасуоло (26,20).

Кирилл Пригода Фото: NurPhoto via Getty Images

Если Кожакин уже взял награду на чемпионате Европы (серебро на 100 м брассом), то Пригоде за неё ещё нужно побороться.

20:18. Женщины, 50 м, вольный стиль. Полуфиналы

Арина Суркова снова в игре. Девушка из Новокузнецка в утренней сессии показала 10-е время (24,75) на «полтиннике» кролем, а лучшей была Милау ван Вейк (Нидерланды) — 24,13. Рекордсменка мира Сара Куртис (Италия) там же уступила Милау 0,2.

Сурковой нужно будет работать с самого начала полуфинального заплыва и попасть в касание. Иначе борьбы за награды не видать.

20:25. Мужчины, 200 м, баттерфляй. Полуфиналы

Кумир тысяч французов Леон Маршан тоже будет плыть этим вечером. Он с четвёртого места пробился в полуфинал на 200 м баттерфляем.

Пока олимпийский чемпион проиграл 1,26 итальянцу Альберто Разетти в квалификации, но в финале всё может кардинально измениться.

Леон Маршан Фото: Francois Nel/Getty Images

Россиян в этой дисциплине не будет.

20:51. Мужчины, 50 м, на спине. Финал

Пожалуй, самые высокие шансы на золото у России в этот вечер будут на «полтиннике» у спинистов. Климент Колесников здесь является пловцом №1, но в полуфинале он проиграл соотечественнику Павлу Самусенко. Спортсменов разделили 0,11 секунды, хотя в квалификации лучше был именно Климент.

Колесникову нужно брать реванш, а Самусенко – выходить из тени старшего товарища. При этом каждый из них понимает, что победителем может быть только один.

Вы готовы к битве? Тогда запасайтесь попкорном!

20:56. Женщины, 1500 м, вольный стиль. Финал

17-летняя россиянка Ксения Мишарина знатно удивила фанатов плавания, когда в квалификации на стайерской дистанции показала второе время, проиграв титулованной Симоне Квадарелле 3,43 секунды.

Для Мишариной финал на 1500 м, пожалуй, первая в карьере возможность выиграть крупную международную награду. И в психологическом плане попадание Ксении на подиум в Париже может повлиять на дальнейшую карьеру. Возможно, мы являемся свидетелями рождения большой звезды. И серьёзной соперницы для итальянки Квадареллы.

21:16. Смешанная эстафета, 4х100 м, вольный стиль. Финал

А на закуску, как всегда, эстафета. На сей раз смешанная кролевая 4х100 м. В этот финал Роман Жидков, Василий Кукушкин, Дарья Сурушкина и Ксения Сорокина отобрались четвёртыми, уступив чешскому квартету 0,94.

К вечерней сессии российский состав может усилиться. Не дремлют и соперники. В общем, нас ждёт интересное завершение пятницы!