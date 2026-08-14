Наконец-то! Евгения Чикунова впервые завоевала золото большого международного турнира

Евгения Чикунова принесла сборной России третью золотую медаль в плавании на чемпионате Европы по водным видам спорта – 2026 в Париже. Она убедительно выиграла свою коронную дистанцию – 200 м брассом. Ранее у спортсменки из Санкт-Петербурга не было золотых медалей крупных турниров в 50-метровых бассейнах.

Противостояние Евгении Чикуновой и британки Ангарад Эванс подавалось перед Парижем-2026 как одно из самых главных блюд. Чикунова – рекордсменка мира, Эванс – в великолепной форме, лидер сезона. У Евгении не было золота больших турниров, да и турниров больших особо не было. Эванс прилетела после отличного выступления на Играх Содружества.

В прошлом году в Сингапуре у Чикуновой не получилось зарубиться с американкой Кейт Дугласс, она осталась второй. Но после финиша расстроенная россиянка призналась, что с трудом плыла из-за ротавирусной инфекции, которую подхватила во время турнира. В Париже с Чикуновой всё было в порядке, и она не оставила Эванс ни малейшего шанса.

Британка с первых метров бросилась уплывать, но россиянка всё контролировала, не отпуская Ангарад больше чем на половину корпуса. Евгения всегда строит заплывы с расчётом на мощную вторую половину, так случилось и на этот раз. Чикунова достала Эванс к завершению 150 метров, а на последнем полтиннике очень быстро вышла вперёд и привезла просто огромное преимущество.

2.19,32 – это далеко от её же собственного мирового рекорда. Но это и почти 2 секунды от Эванс. Когда Чикунова посмотрела на табло после финишного касания, то не сдержала эмоций. Евгении очень часто не везло, но теперь она забрала то, что давно должно было ей принадлежать.