16-летняя юниорка сдержала рекордсменку мира! И Россия выиграла смешанную эстафету

Шикарной смешанной эстафетой 4 по 100 м вольным стилем завершился очередной день чемпионата Европы по водным видам спорта – 2026 в Париже. Сборная России одержала красивейшую победу, а главной героиней стала 16-летняя спортсменка из Перми, которую поставили финишёром.

Это была очень эмоциональная эстафета.

Плывший на первом этапе Егор Корнев передал эстафету лидером, но его отрыв был не настолько убедителен, как ожидалось. Всё-таки, Егор уже устал – он плыл практически каждый день и личные дистанции, и эстафеты. Но свою задачу Корнев решил, отправил команду на второй этап на первом месте. Иван Гирёв проплыл гораздо увереннее, чем плыл в мужской эстафете 4 по 100 м. Если бы он так проплыл и накануне…

Гирёв сохранил лидерство, и отправил на дистанцию Дарью Клепикову. Спортсменка из Воронежа за час до этого завоевала первую в карьере личную медаль чемпионата Европы, став бронзовым призёром на 100 м баттерфляем, и в эстафете выдала максимум. Она не позволила соперницам сократить отставание, хотя это прогнозировали многие.

Всё решалось на заключительном этапе. Тренеры сборной России финишёром поставили 16-летнюю пермячку Киру Манохину, которая очень здорово отработала финишный этапа в женской кролевой эстафете 4 по 200 м и помогла российской команде взять бронзу. Тогда после финиша она призналась: «Тренеры мне сказали, что проплыву последней, потому что я слабее других девочек. Это было честное мнение, но его было неприятно слышать».

Тогда же Кира выразила надежду, что ей удалось изменить мнение тренерского штаба. И на эстафету 4 по 100 м её поставили уже потому, что она – реально крутой финишёр. Против Манохиной плыла рекордсменка мира на сотне вольным голландка Маррит Стенберген.

Казалось, для неё отыграть отставание в пару секунд и даже больше, несмотря на скоротечность дистанции, не проблема. Но нет! Не смогла Маррит опередить Киру. Манохина удержала преимущество в 0,1 секунды, и сборная России выиграла первую эстафету в Париже! Это четвёртая золотая медаль россиян в плавании.

Впереди два заключительных дня турнира. У России точное ещё будут медали и шансы вырваться на первое место в медальном зачетё.