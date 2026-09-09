Илон Маск заявил, что ИИ скоро полностью решит шахматы. Но так ли это на самом деле?

Одна из главных околошахматных тем последних дней – горячий спор самого богатого человека планеты, технобизнесмена Илона Маска с популярным шахматным порталом Chess.com, который заблокирован в России.

Американский миллиардер утверждает, что искусственный интеллект совсем скоро сможет полностью решить шахматы. То есть в любой позиции будет точно знать единственный лучший следующий ход. Представители Chess.com и сообщество игроков не без иронии и колкостей Маску возражают.

Давайте разбираться, а кто же прав?

Маск заявил, что шахматы будут решены

Во первых, стоит отметить, что Маск внимательно следит за событиями в шахматном мире и даже комментировал знаменитый конфликт Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна. С самой игрой Илон тоже хорошо знаком.

Однако недавно миллиардер опубликовал серию постов, в которых, не отступая от своей обычной эпатажности, высказался в духе, мол, искусственный интеллект скоро решит ваши шахматы, но пока балуйтесь.

Шахматы — сложные только для людей, но не для компьютеров. Однажды они будут полностью решены, как шашки. Но до того момента, да и после него — наслаждайтесь! Людям нравятся многие виды спорта, где машины значительно их превосходят.

Маск и официальный аккаунт Chess.com поспорили в соцсетях. Шахматный портал заметил, что возможных шахматных партий больше, чем атомов в наблюдаемой Вселенной, а бизнесмен сделал акцент на том, что ИИ уже не будет действовать обычным перебором, поэтому справится быстрее.

Илон Маск/Дэниел Ренш (глава Chess.com) Фото: Getty Images

Дошло до колкостей. Маск хотел завершить спор фразой: «И вот я спорю с каким-то случайным стажёром шахматного сайта». На что в соцсетях появился бойкий ответ: «Я штатный сотрудник!» Кто знает, может быть, в перепалку включился сам руководитель сайта и мультимиллионер Дэниел Ренш.

А потом «штатный сотрудник» и вовсе крепко приложил Маска известным англоязычным мемом skill issue – это сочувственно-ироничное в духе:

«Не переживай, дружище, тебе просто скилла (игрового мастерства) не хватает».

Мем собрал более 50 тысяч лайков – большинство зрителей дискуссии очевидно согласны с тем, что Илон Маск далёк от истины и шахматы не так-то просто просчитать, даже используя самые современные технологии.

Пока компьютеры не справляются

Проблема «полного решения» шахмат с помощью новейших компьютеров будоражит умы человечества уже не одно десятилетие.

Ещё в 1998 году программист Евгений Налимов просчитал все шестифигурные шахматные окончания (когда на доске остаётся шесть любых фигур, не считая королей). Стало однозначно понятно, с каким результатом закончится та или иная заданная позиция при идеальной игре обеих сторон.

В 2012 году сотрудниками ВМК МГУ были просчитаны уже семифигурные позиции (так называемый проект «Ломоносов»). А в 2021 году уже иностранные программисты просчитали восьмифигурные позиции. Правда, далеко не все – только те, в которых пешек нет или они блокируют друг друга.

Результаты последнего исследования занимают колоссальные объёмы информации, их практически невозможно хранить. Полная реализация анализа восьмигурных позиций потребует петабайты (1 000 000 000 000 000 байт) информации! А что говорить про девяти- или 10-фигурные позиции?

С каждой добавляемой фигурой сложность расчётов увеличивается на порядки. А ведь, согласно прогнозу Маска, ИИ должен пройти весь этот путь от конца партии до её начала – вплоть до 30-фигурных позиций. Ведь ровно столько фигур стоит на доске в начале партии, если не считать королей.

В матчах на первенство мира, которые играл норвежский чемпион Магнус Карлсен, анализ его партий обычно ведётся на суперкомпьютере Sesse, который принадлежит скандинавскому программисту Стейнару Гундерсону. Sesse работает на базе сильнейшего движка Stockfish и подключен к огромным базам данных – в него заложено всё, что известно о шахматах в наши дни. Sesse анализирует партии в реальном времени на огромной глубине, его оценки считаются самыми точными в мире. Но даже эта мощная машина выдаёт однозначный результат, и прямой путь к нему – только в эндшпиле.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

Все игроки понимают: шахматы – это объективно ничейная игра. Если два мощных аналитических движка будут играть друг против друга, используя дебютную базу и все накопленные знания, то мирный исход неизбежен в 99 партиях из 100. Поэтому на современных компьютерных чемпионатах мира противников заставляют разыгрывать позиции с небольшим перевесом.

И здесь начинаются вопросы. Например, оценка компьютерного движка +1,0 – это уже победа белых или ничья при лучшей игре обеих сторон? А если будет +1,2 или +0,8? Где машина рисует ту грань между выигрышем и ничьей? И можно ли вообще перевес объективно оценивать числом? Или всё это пустые разговоры, потому что компьютер скоро будет писать только три варианта: «выиграно белыми», «ничья» или «выиграно чёрными»?

На данный момент сильнейшая программа в мире – это Stockfish 19. После вторжения в шахматы искусственного интеллекта и появления нейронной сети AlphaZero, которая разгромила Stockfish образца 2017 года, движки добились существенного прогресса и впитали в себя всё лучшее, чего добился искусственный интеллект. Каждая версия Stockfish сильнее предыдущей и уверенно обыгрывает устаревшего соперника. Но идеал и конечное разрешение шахматной игры всё ещё очень далеки! Аналитический модуль по-прежнему ставит примерно равные оценки разным хорошим ходам и все ещё очень далёк от того, чтобы в сложной позиции показывать только один лучший.

Илону Маску сейчас 55 лет. Доживёт ли он сам до этого грандиозного прорыва? Пока ИИ от его компании, который называется Grok4, играет в шахматы достаточно слабо: недавно его разгромил конкурент от OpenAl. Очевидно, что древняя игра сохранила ещё множество загадок, несмотря на мощь современных технологий. И пока есть ощущение, что шансов создать первую в истории человечества космическую базу на Луне или Марсе у Илона Маска значительно больше, чем окончательно решить шахматы.