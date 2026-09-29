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Что такое альпинизм: виды альпинизма, сколько стоит снаряжение, главные опасности

Что такое альпинизм? Короткий гайд для тех, кто мечтает о горных вершинах

Батраз Томаев
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Фото: istockphoto.com
Что такое альпинизм
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Спойлер: без подготовки на высоту лучше не соваться!

Горы. Специальный проект «Чемпионата»
Горы. Специальный проект «Чемпионата»
Вернуться на гору!

Если вы всегда думали, что альпинизм — это просто восхождение на горные вершины, то вы ошибались, ведь его видов куда больше, чем кажется. Ледолазание, каньонинг, высотный альпинизм… Разновидностей много, все они требуют подготовки, и лучше не пытаться взять высоту с наскока.

В этом материале очень коротко собрано всё, что нужно знать об альпинизме. Каким он бывает? Сколько стоит такое увлечение? И какие опасности оно в себе таит?

Что такое альпинизм?

Прежде всего это вид спорта. Ключевой задачей спортсменов является восхождение на горные вершины. Кроме того, это преодоление естественных препятствий, таких как погодные условия, рельеф и высота вершины. Альпинистам, которые профессионально занимаются этим делом, во время экспедиции важно максимально беречь собственное здоровье и помнить об опасностях.

Альпинизм включён в Список нематериального и культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Также существует Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA), который был образован в 1932 году. Сейчас в него входят порядка 99 ассоциаций и федераций в 77 странах.

Какие есть виды альпинизма?

В UIAA выделяют более десяти подвидов альпинизма:

Фото: РИА Новости

Альпинизм — смертельно опасный спорт:
«Больше не могу, я здесь сдохну». Что происходит с человеком на высоте более 8000 метров
«Больше не могу, я здесь сдохну». Что происходит с человеком на высоте более 8000 метров

В каком возрасте можно им заниматься?

Чётких ограничений по возрасту, с которого можно заниматься альпинизмом, нет. Важно понимать, что вершины и маршруты могут быть самой разной высоты и сложности, поэтому свой путь в этом спорте могут найти даже дети.

Если вашему чаду от 6 до 10 лет, то можно обратить внимание на простые горные маршруты, которые не требуют специальной подготовки. В подростковом возрасте уже можно идти в походы. В студенческие годы, при условии желания человека, возможны горные восхождения средней и высшей сложностей.

Обращаем внимание: без специальной подготовки на большие высоты лучше не замахиваться!

Кстати, Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA) в 1957 году создал специальную комиссию, которая развивает программы для молодёжи. Этот проект функционирует и в наши дни.

Какие опасности несёт в себе альпинизм?

Главная опасность – получение тяжёлых травм или даже гибель в горах. От этого не застрахованы даже самые опытные альпинисты.

Спасатель рассказал об опасностях в горах:
Почему люди так часто гибнут в горах? Альпинист-спасатель назвал главную опасность
Почему люди так часто гибнут в горах? Альпинист-спасатель назвал главную опасность

В последние годы из-за изменений климата количество несчастных случаев после схода лавин, камнепадов, ледовых обвалов и трещин в ледниках участилось. Поэтому альпинисты, которые выбирают маршруты повышенной и средней сложности, обязательно обращают особое внимание на погодные условия и сезоны в горах.

Также к рискам можно отнести высотную болезнь, при которой могут отечь мозг или лёгкие.

Переохлаждение и обморожение также являются одними из опасностей на высоте. Не забываем также про банальные усталость и самоуверенность.

istockphoto.com

Какой инвентарь и экипировка нужны альпинисту?

Для каждого из подвидов альпинизма требуется своё снаряжение. Но вот общая база, которая обычно используется спортсменами как в высотном альпинизме, так и в экспедиционном:

Фото: РИА Новости

Насколько это дорого сейчас купить и где стоит её приобретать? Единого ответа на этот вопрос нет. Здесь, опять же, всё зависит от задачи, но вот цены в одном из популярных спортивных магазинов России:

Зачем люди занимаются альпинизмом?

Альпинизм — увлечение на грани тяжёлого спорта и подчас смертельно опасного экстрима, и какой-то одной причины, привлекающей людей на высокие горные вершины, не существует.

Как сами альпинисты отвечают на этот вопрос:
Зачем люди покоряют горные вершины? Объясняет опытная альпинистка
Зачем люди покоряют горные вершины? Объясняет опытная альпинистка

Можно выделить несколько основных:

Горы. Специальный проект «Чемпионата»
Горы. Специальный проект «Чемпионата»
Вернуться на гору!
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