Что такое альпинизм? Короткий гайд для тех, кто мечтает о горных вершинах

Горы. Специальный проект «Чемпионата» Вернуться на гору!

Если вы всегда думали, что альпинизм — это просто восхождение на горные вершины, то вы ошибались, ведь его видов куда больше, чем кажется. Ледолазание, каньонинг, высотный альпинизм… Разновидностей много, все они требуют подготовки, и лучше не пытаться взять высоту с наскока.

В этом материале очень коротко собрано всё, что нужно знать об альпинизме. Каким он бывает? Сколько стоит такое увлечение? И какие опасности оно в себе таит?

Что такое альпинизм?

Прежде всего это вид спорта. Ключевой задачей спортсменов является восхождение на горные вершины. Кроме того, это преодоление естественных препятствий, таких как погодные условия, рельеф и высота вершины. Альпинистам, которые профессионально занимаются этим делом, во время экспедиции важно максимально беречь собственное здоровье и помнить об опасностях.

Альпинизм включён в Список нематериального и культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Также существует Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA), который был образован в 1932 году. Сейчас в него входят порядка 99 ассоциаций и федераций в 77 странах.

Какие есть виды альпинизма?

В UIAA выделяют более десяти подвидов альпинизма:

альпинизм (преодоление сложных горных маршрутов по льду, снегу и скалам);

высотный альпинизм (покорение самых высоких гор мира, таких как Манаслу или К-2, высота которых превышает 6000 м);

ледолазание (прохождение маршрутов по ледообразованиям. Сейчас это самостоятельный вид спорта, по которому проводятся международные турниры);

соло-альпинизм (восхождения, которые человек совершает в одиночку);

скалолазание (самостоятельный вид спорта. В 2016 году спортивное скалолазание было включено в программу Олимпийских игр. Суть в том, чтобы атлеты преодолевали скальные рельефы);

Фото: РИА Новости

виа феррата (преодоление маршрутов с искусственными элементами страховки. Здесь большая часть пути уже включает в себя, например, подвесные мосты, ступени, тросы);

каньонинг (прохождение каньонов, которое включает в себя спуски на верёвке с водопадов, спуски и лазание по скалам, а порой преодоление узких расщелин);

скоростной альпинизм (преодоление горных маршрутов на время);

экспедиционный альпинизм (длительное восхождение, которое сложнее в логистике по сравнению с туристическим восхождением);

ски-альпинизм (вид спорта, дебютировавший в программе зимней Олимпиаде в Милане в 2026 году. Суть в прохождении горного рельефа на лыжах).

сноуборд-альпинизм (то же самое, что и ски-альпинизм, но на сноуборде).

В каком возрасте можно им заниматься?

Чётких ограничений по возрасту, с которого можно заниматься альпинизмом, нет. Важно понимать, что вершины и маршруты могут быть самой разной высоты и сложности, поэтому свой путь в этом спорте могут найти даже дети.

Если вашему чаду от 6 до 10 лет, то можно обратить внимание на простые горные маршруты, которые не требуют специальной подготовки. В подростковом возрасте уже можно идти в походы. В студенческие годы, при условии желания человека, возможны горные восхождения средней и высшей сложностей.

Обращаем внимание: без специальной подготовки на большие высоты лучше не замахиваться!

Кстати, Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA) в 1957 году создал специальную комиссию, которая развивает программы для молодёжи. Этот проект функционирует и в наши дни.

Какие опасности несёт в себе альпинизм?

Главная опасность – получение тяжёлых травм или даже гибель в горах. От этого не застрахованы даже самые опытные альпинисты.

В последние годы из-за изменений климата количество несчастных случаев после схода лавин, камнепадов, ледовых обвалов и трещин в ледниках участилось. Поэтому альпинисты, которые выбирают маршруты повышенной и средней сложности, обязательно обращают особое внимание на погодные условия и сезоны в горах.

Также к рискам можно отнести высотную болезнь, при которой могут отечь мозг или лёгкие.

Переохлаждение и обморожение также являются одними из опасностей на высоте. Не забываем также про банальные усталость и самоуверенность.

Какой инвентарь и экипировка нужны альпинисту?

Для каждого из подвидов альпинизма требуется своё снаряжение. Но вот общая база, которая обычно используется спортсменами как в высотном альпинизме, так и в экспедиционном:

каска;

страховочные верёвки;

кошки (шипы, которые крепятся к обуви);

специальная обувь (например, треккинговая или альпинистская);

специальные куртки и штаны, защищающие от непогоды и сильного ветра;

термобельё;

рюкзак;

аптечка;

навигационное оборудование.

Фото: РИА Новости

Насколько это дорого сейчас купить и где стоит её приобретать? Единого ответа на этот вопрос нет. Здесь, опять же, всё зависит от задачи, но вот цены в одном из популярных спортивных магазинов России:

каска – от 7 до 26 тыс. рублей;

страховочные верёвки – от 11 до 30 тыс. рублей;

кошки – от 8 до 30 тыс. рублей;

специальная обувь – от 10 до 28 тыс. рублей;

куртки – около 30 тыс. рублей;

термобельё – от 2 до 9 тыс. рублей.

Зачем люди занимаются альпинизмом?

Альпинизм — увлечение на грани тяжёлого спорта и подчас смертельно опасного экстрима, и какой-то одной причины, привлекающей людей на высокие горные вершины, не существует.

Можно выделить несколько основных:

преодоление себя и расширение собственных границ. Человек, который прошёл тяжёлое испытание горами, становится более уверен в себе и вне спорта;

стремление к победе и рекордам. Многие люди просто хотят сделать то, что не каждому под силу;

желание отвлечься и сменить сферу деятельности. Альпинизм требует 100-процентной концентрации в моменте. Все прочие жизненные проблемы отходят на второй план;

неповторимые ощущения. Многим опытным альпинистам сложно объяснить, зачем они раз за разом идут в горы. Говорят, что об этом нельзя рассказать, это можно только прочувствовать самому.