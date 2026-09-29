Что такое альпинизм? Короткий гайд для тех, кто мечтает о горных вершинах

Если вы всегда думали, что альпинизм — это просто восхождение на горные вершины, то вы ошибались, ведь его видов куда больше, чем кажется. Ледолазание, каньонинг, высотный альпинизм… Разновидностей много, все они требуют подготовки, и лучше не пытаться взять высоту с наскока.
В этом материале очень коротко собрано всё, что нужно знать об альпинизме. Каким он бывает? Сколько стоит такое увлечение? И какие опасности оно в себе таит?
- Что такое альпинизм?
- Какие есть виды альпинизма?
- В каком возрасте можно им заниматься?
- Какие опасности несёт в себе альпинизм?
- Какой инвентарь и экипировка нужны альпинисту?
- Зачем люди занимаются альпинизмом?
Что такое альпинизм?
Прежде всего это вид спорта. Ключевой задачей спортсменов является восхождение на горные вершины. Кроме того, это преодоление естественных препятствий, таких как погодные условия, рельеф и высота вершины. Альпинистам, которые профессионально занимаются этим делом, во время экспедиции важно максимально беречь собственное здоровье и помнить об опасностях.
Альпинизм включён в Список нематериального и культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Также существует Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA), который был образован в 1932 году. Сейчас в него входят порядка 99 ассоциаций и федераций в 77 странах.
Какие есть виды альпинизма?
В UIAA выделяют более десяти подвидов альпинизма:
- альпинизм (преодоление сложных горных маршрутов по льду, снегу и скалам);
- высотный альпинизм (покорение самых высоких гор мира, таких как Манаслу или К-2, высота которых превышает 6000 м);
- ледолазание (прохождение маршрутов по ледообразованиям. Сейчас это самостоятельный вид спорта, по которому проводятся международные турниры);
- соло-альпинизм (восхождения, которые человек совершает в одиночку);
- скалолазание (самостоятельный вид спорта. В 2016 году спортивное скалолазание было включено в программу Олимпийских игр. Суть в том, чтобы атлеты преодолевали скальные рельефы);
Фото: РИА Новости
- виа феррата (преодоление маршрутов с искусственными элементами страховки. Здесь большая часть пути уже включает в себя, например, подвесные мосты, ступени, тросы);
- каньонинг (прохождение каньонов, которое включает в себя спуски на верёвке с водопадов, спуски и лазание по скалам, а порой преодоление узких расщелин);
- скоростной альпинизм (преодоление горных маршрутов на время);
- экспедиционный альпинизм (длительное восхождение, которое сложнее в логистике по сравнению с туристическим восхождением);
- ски-альпинизм (вид спорта, дебютировавший в программе зимней Олимпиаде в Милане в 2026 году. Суть в прохождении горного рельефа на лыжах).
- сноуборд-альпинизм (то же самое, что и ски-альпинизм, но на сноуборде).
В каком возрасте можно им заниматься?
Чётких ограничений по возрасту, с которого можно заниматься альпинизмом, нет. Важно понимать, что вершины и маршруты могут быть самой разной высоты и сложности, поэтому свой путь в этом спорте могут найти даже дети.
Если вашему чаду от 6 до 10 лет, то можно обратить внимание на простые горные маршруты, которые не требуют специальной подготовки. В подростковом возрасте уже можно идти в походы. В студенческие годы, при условии желания человека, возможны горные восхождения средней и высшей сложностей.
Обращаем внимание: без специальной подготовки на большие высоты лучше не замахиваться!
Кстати, Международный союз альпинистских ассоциаций (UIAA) в 1957 году создал специальную комиссию, которая развивает программы для молодёжи. Этот проект функционирует и в наши дни.
Какие опасности несёт в себе альпинизм?
Главная опасность – получение тяжёлых травм или даже гибель в горах. От этого не застрахованы даже самые опытные альпинисты.
В последние годы из-за изменений климата количество несчастных случаев после схода лавин, камнепадов, ледовых обвалов и трещин в ледниках участилось. Поэтому альпинисты, которые выбирают маршруты повышенной и средней сложности, обязательно обращают особое внимание на погодные условия и сезоны в горах.
Также к рискам можно отнести высотную болезнь, при которой могут отечь мозг или лёгкие.
Переохлаждение и обморожение также являются одними из опасностей на высоте. Не забываем также про банальные усталость и самоуверенность.
Какой инвентарь и экипировка нужны альпинисту?
Для каждого из подвидов альпинизма требуется своё снаряжение. Но вот общая база, которая обычно используется спортсменами как в высотном альпинизме, так и в экспедиционном:
- каска;
- страховочные верёвки;
- кошки (шипы, которые крепятся к обуви);
- специальная обувь (например, треккинговая или альпинистская);
- специальные куртки и штаны, защищающие от непогоды и сильного ветра;
- термобельё;
- рюкзак;
- аптечка;
- навигационное оборудование.
Фото: РИА Новости
Насколько это дорого сейчас купить и где стоит её приобретать? Единого ответа на этот вопрос нет. Здесь, опять же, всё зависит от задачи, но вот цены в одном из популярных спортивных магазинов России:
- каска – от 7 до 26 тыс. рублей;
- страховочные верёвки – от 11 до 30 тыс. рублей;
- кошки – от 8 до 30 тыс. рублей;
- специальная обувь – от 10 до 28 тыс. рублей;
- куртки – около 30 тыс. рублей;
- термобельё – от 2 до 9 тыс. рублей.
Зачем люди занимаются альпинизмом?
Альпинизм — увлечение на грани тяжёлого спорта и подчас смертельно опасного экстрима, и какой-то одной причины, привлекающей людей на высокие горные вершины, не существует.
Можно выделить несколько основных:
- преодоление себя и расширение собственных границ. Человек, который прошёл тяжёлое испытание горами, становится более уверен в себе и вне спорта;
- стремление к победе и рекордам. Многие люди просто хотят сделать то, что не каждому под силу;
- желание отвлечься и сменить сферу деятельности. Альпинизм требует 100-процентной концентрации в моменте. Все прочие жизненные проблемы отходят на второй план;
- неповторимые ощущения. Многим опытным альпинистам сложно объяснить, зачем они раз за разом идут в горы. Говорят, что об этом нельзя рассказать, это можно только прочувствовать самому.