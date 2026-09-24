$ 10 млн на шахматы. Главное о программе Тимура Турлова – фаворита выборов президента ФИДЕ

26 сентября в Узбекистане состоятся выборы нового президента Международной шахматной федерации. Фаворитом гонки, по оценке наблюдателей, является Тимур Турлов. В данном материале разбираем ключевые предложения программы главы Казахстанской федерации шахмат.

Мощная финансовая база

О финансовых обязательствах перед ФИДЕ Турлов заговорил ещё на дебатах 9 сентября, прошедших на платформе Chess.com. Тогда речь шла о создание фонда развития объёмом в $ 6 млн, из которого предлагалось оплачивать турниры, подготовку арбитров и тренеров, международные поездки игроков и содержание сотрудников федераций.

Теперь Турлов готов направить в международную федерацию около $ 8,5 млн, а реальный объём, по его оценке, «точно превысит $ 10 млн». Это личные средства Турлова с возможным участием возглавляемой им Freedom Holding Corp.

Как будут распределяться деньги? Около $ 7 млн планируется выделить на базовое финансиров