Медвежья услуга: как Чехов своими руками подарил победу «Зениту»
«Зенит» оказался хитрее «Чеховских медведей». Команда Торгованова закрепилась на вершине таблицы Суперлиги.
В среду, 23 сентября, в центральном матче тура мужской гандбольной Суперлиги петербургский «Зенит» на домашней площадке сломил сопротивление «Чеховских медведей» – 28:27. Уступая три мяча к заключительной четверти встречи, команда Дмитрия Торгованова перевернула игру благодаря неожиданной смене позиции.
Рассказываем, как всё было.
Какие изменения были летом в мужской Суперлиге: