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Гандбол, мужская Суперлига – 2026/2027: обзор матча Зенит – Чеховские медведи

Медвежья услуга: как Чехов своими руками подарил победу «Зениту»
Наиль Шайхутдинов
Отчёт «Зенит» – «Чеховские медведи»
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«Зенит» оказался хитрее «Чеховских медведей». Команда Торгованова закрепилась на вершине таблицы Суперлиги.

В среду, 23 сентября, в центральном матче тура мужской гандбольной Суперлиги петербургский «Зенит» на домашней площадке сломил сопротивление «Чеховских медведей» – 28:27. Уступая три мяча к заключительной четверти встречи, команда Дмитрия Торгованова перевернула игру благодаря неожиданной смене позиции.

Рассказываем, как всё было.

Какие изменения были летом в мужской Суперлиге: