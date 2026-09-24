Медвежья услуга: как Чехов своими руками подарил победу «Зениту»

В среду, 23 сентября, в центральном матче тура мужской гандбольной Суперлиги петербургский «Зенит» на домашней площадке сломил сопротивление «Чеховских медведей» – 28:27. Уступая три мяча к заключительной четверти встречи, команда Дмитрия Торгованова перевернула игру благодаря неожиданной смене позиции.

Рассказываем, как всё было.