«Нужно искать таланты в разных городах России». Интервью с чемпионом мира в марафоне

На чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025 удивительную победу в марафоне одержал танзаниец Альфонс Симбу. На финише он опередил Аманала Петроса из Германии. Интересно, что спортсмены показали идентичное время — 2:09.48. А Симбу по итогам столь долгой дистанции победил по фотофинишу. Альфонс стал первым в истории представителем Танзании, завоевавшим золотую меда