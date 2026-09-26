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Альфонс Симбу — о победе на чемпионате мира, Московском Марафоне, жизни в Танзании и первых впечатлениях от России

«Нужно искать таланты в разных городах России». Интервью с чемпионом мира в марафоне
Тамара Харинская
Альфонс Симбу
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Альфонс Симбу оценил организацию Московского Марафона и поделился впечатлениями от нашей страны.

На чемпионате мира по лёгкой атлетике — 2025 удивительную победу в марафоне одержал танзаниец Альфонс Симбу. На финише он опередил Аманала Петроса из Германии. Интересно, что спортсмены показали идентичное время — 2:09.48. А Симбу по итогам столь долгой дистанции победил по фотофинишу. Альфонс стал первым в истории представителем Танзании, завоевавшим золотую меда