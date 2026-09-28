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Синхронистка Сара Мария Рицея стала Мисс Италия, кто она такая, фото, биография, подробности

Главной красоткой Италии признана спортсменка. Кто она такая?
Татьяна Постникова
Синхронистка Сара Мария Рицея стала «Мисс Италия»
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Сара Мария Рицея обошла 200 конкурсанток со всей страны.

18-летняя Сара Мария Рицея завоевала титул «Мисс Италия». Девушка – действующая синхронистка сборной Италии. Ещё в июле она ездила с командой на чемпионат Европы по водным видам спорта, а теперь выиграла престижный титул в конкурсе красоты! Кто она такая?

Спортивный путь

Сара Мария Рицея родилась в 2007 году в пригороде Турина в семье семье выходцев из Румынии. Её отец занимался установкой окон и дверей, а мама работала в иммиграционном отделе полицейского управления Савоны. У девочки с ранних лет проявилась любовь к спорту, поэтому родители отдали ребёнка в секцию синхронного плавания.