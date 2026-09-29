Почему люди так часто гибнут в горах? Альпинист-спасатель назвал главную опасность

Горы. Специальный проект «Чемпионата» Вернуться на гору!

Ежегодно десятки человек по всему миру не возвращаются из своих горных экспедиций. Этому способствуют ошибки в подготовке, на маршруте восхождения в горы или просто влияние природы.

В среднем, по оценкам экспертов, в России в горах ежегодно погибают 20-25 человек. Как и почему это происходит? Более того, если говорить обо всём мире, то за последние два года в горах погибли звезда мирового альпинизма Нимс Пурджа, олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер и известная российская альпинистка Наталья Наговицина. Почему даже опытные, подготовленные люди не могут избежать трагедии?

На вопросы «Чемпионата» ответил альпинист, старший преподаватель проекта «Спасение в горах» Федерации альпинизма России Сергей Леонкин.

Сергей Леонкин инструктор по альпинизму В альпинизме с 2004 года. Инструктор первой категории, член президиума ФАР, старший тренер Жетона «Спасение в горах». Имеет за плечами более 150 восхождений, в том числе высшей категории 6Б. Окончил радиотехнический факультет Университета связи и информатики. Женат, трое детей.

«Основная опасность в горах — это люди»

– Сергей, расскажите, кто вы и для чего вы в альпинизме?

– Я в Федерации альпинизма России учу альпинистов оказывать первую помощь и проводить спасательно-эвакуационные работы до дороги своими силами. До того места, где уже могут подключиться профессиональные спасатели и врачи. Необходимость в подготовке людей к таким ситуациям – одна из наших важных целей. Пару раз в год мы проводим централизованный сбор для альпинистов. Вот, собственно, я таким путём через школу альпинизма попал на проект «Спасение в горах». Проработал на нём рядовым преподавателем в течение семи лет, а теперь уже четвёртый год я являюсь старшим тренером курса.

Если вы где-то на вершине, скорая к вам через 15 минут не приедет.

Почему это важно? Мы с вами понимаем, что восхождения совершаются в удалённых районах. Если вы где-то на вершине, скорая к вам в случае чего через 15 минут не приедет (улыбается). Это физически невозможно. На планете Земля есть много видов деятельности, когда люди находятся в борьбе со стихией в удалённых экспедиционных местах. Там медики и спасатели так быстро не помогут. Там спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

– Какие опасности есть в горах?

– Основная опасность в горах – это мы, люди. Когда мы туда отправляемся, то сталкиваемся с самой главной причиной – с тем, кто нас ведёт в горы, кто обещает нам прекрасные приключения. В наши дни остро стоит вопрос со СМИ и интернетом. Раньше ведь в спортивном альпинизме не было такой проблемы, что люди, сидя в офисе за компьютером, решили провести отпуск в горах, зашли в поисковик, а там огромное количество коммерческих предложений: разные компании предлагают вам тур по восхождению на Эльбрус, Казбек, Килиманджаро и так далее. Кажется, что всё легко и просто.

В советские времена для совершения альпинистских восхождений люди должны были пройти программу подготовки, выполнить спортивные разряды, и только тогда им давали зелёный свет. А сейчас у нас появилась возможность заплатить денег гиду, который будет отвечать за вашу безопасность и спустит вас на землю живым.

Получается, что сейчас у нас существуют две параллельные системы в альпинизме: альпинизм как спорт и альпинизм как коммерческая услуга. И с точки зрения опасности наибольшие риски несёт коммерческий альпинизм. Я не говорю, что это плохо, это тоже развитие. Люди, уставшие сидеть у компьютера, имеют хорошую возможность провести отпуск активно, не лёжа на пляже, а получая какое-то удовольствие от проверки себя на прочность, столкновения с рисками и стихией. Но нужно понимать, к кому вы обращаетесь и кому вы доверяете свою жизнь в прямом смысле этого слова.

В этом направлении наше государство наконец-то включилось в работу. С 2024 года в России запущена программа аттестации инструкторов-проводников. Чтобы заниматься этой деятельностью, человек должен обладать каким-то уровнем в альпинизме, сдать экзамены. После этого он получит статус инструктора-проводника и собственный QR-код. Также он попадает в реестр проводников. И только после этого может оказывать коммерческие услуги по сопровождению клиентов в опасной среде.

Сергей Леонкин Фото: из личного архива Леонкина

– И сколько человек уже прошло аттестацию?

– Сотни человек. А число тех, кто подлежит аттестации, идёт на тысячи. Это те, кто сейчас работает на Эльбрусе, Казбеке, в других горах. Все они должны и пройдут процедуру аттестации. С точки зрения безопасности это очень важный момент, потому что до сих пор недобросовестные туроператоры привлекают на работу гидов. До сих пор людей водят не пойми как и не пойми кто.

– Можно ли говорить о том, что количество несчастных случаев в горах в последние годы выросло именно из-за гидов, которые не прошли аттестацию или просто не знают, как себя вести в экстремальных ситуациях?

– Я считаю, что да. Если мы возьмём новости за последние два года, то увидим много ярких историй про то, как люди купили тур по восхождению, прости господи, на Ключевскую сопку… В итоге – несчастный случай, гибель участников и самих гидов. Это очень плохо. Потом проходят прокурорские проверки, и выясняется, что гиды были самозванцами. Одни люди пообещали другим людям, что они их сводят на гору, но их личная квалификация никем не была подтверждена. На мой взгляд, это сейчас самая главная проблема. Вождением людей в горы ради извлечения прибыли занимаются все кому не лень. А в критический момент оказывается, чтобы предоставлять такие услуги, недостаточно знать дорогу до вершины. Нужно обладать очень высокой квалификацией для того, чтобы спустить всех людей живыми!

Экспедиция на Эльбрус Фото: РИА Фотобанк

Но и здесь важно понимать, что существуют объективные и субъективные причины, по которым происходят несчастные случаи. Объективный фактор – это природа, которую невозможно просчитать, субъективный – человеческий, это может быть плохая подготовка к восхождению.

Мы привыкли думать, что молодец тот, кто сходил на гору. Он такой герой, забрался на такую высоту. Но на самом деле главное – это не взойти на вершину, а спуститься, потому что стихи