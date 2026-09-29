Зачем люди покоряют горные вершины? Объясняет опытная альпинистка

Пронизывающий холод, запредельная высота и отсутствие права на ошибку – всё это не останавливает альпинистов на пути к вершине. Парадоксально, но человек, у которого с рождения есть инстинкт самосохранения, иногда действует ему наперекор. Желание взбираться на самые высокие точки на Земле – тому прямое подтверждение.

Почему же людей тянет в горы, несмотря на опасность? Что их привлекает? Неужели никто не боится за собственную жизнь?

Об этом мы поговорили с основателем горного клуба «Страна Ветров» Настасьей Сысоевой. Она больше 30 раз заходила на Эльбрус, восходила на Эверест (8848 м), Манаслу (8163 м) и Пик Ленина (7134 м). Родившись в Перми, девушка переехала поближе к Главному Кавказскому хребту. Поближе к горам.

Настасья Сысоева опытная альпинистка Специалист по восхождениям на Эльбрус. Побывала на вершинах Эвереста и Манаслу. Основатель горного клуба «Страна Ветров».

«Самое главное — вернуться»

– Настасья, расскажите, как вы стали альпинисткой.

– До альпинизма я много где работала, в том числе и на заводе, но уже после него оказалась в профессиях, которые приближены к сфере туризма.

В самом туризме я работаю порядка 15 лет. Изначально занималась туризмом вместе со своими родителями, потом присоединялись друзья, сообщество расширялось. Спустя какое-то время я уже стала организатором походов, поскольку имела хороший опыт – начиная с детства.

Настасья Сысоева Фото: Из личного архива Настасьи Сысоевой

Людей становилось всё больше и больше, это переросло в локальный проект в Перми. Да-да, я родом оттуда, однако уже много лет живу на Кавказе. Так вот, сначала были небольшие выезды по выходным, потом мы начали ездить по России, ну и спустя несколько лет появилась компания «Страна ветров».

Мы с супругом выступали в роли частных гидов, сами водили людей. Пытались обеспечить круглогодичную сезонность, чтобы работа всегда была. Начали водить людей в горы – и постепенно затянуло.

Если гора не принимает, погодные условия не дают или организм не позволяет, то это нужно просто принять и развернуться. Я не из тех, кто дойдёт до вершины любой ценой.

Мы трудимся в очень рискованной сфере. Это чувство было, есть и всегда будет. Наверное, только люди, которые этим действительно горят и в это очень сильно влюблены, могут продолжать это делать.

– Вы в прошлом году взошли на восьмитысячник – Манаслу в Непале (8163 м). Почему выбрали эту гору?

– Мне нравятся высотный альпинизм, длительные экспедиции. Я была на семитысячниках, однако пришло время перейти на другой уровень.

Почему Манаслу? Он был доступен в логистическом и финансовом плане. Не самый дешёвый маршрут, но и не сравним с Эверестом, конечно. Хотела испытать себя, понять, как себя чувствую.

Настасья Сысоева на Манаслу Фото: из личного архива Настасьи Сысоевой

– Сколько стоило туда подняться?

– Вышло порядка $ 23 тыс.

– Не боялись, что гора вас не примет?

– А зачем этого бояться? Если гора не принимает, погодные условия не дают или организм не позволяет, то это нужно просто принять и развернуться. Я не из тех, кто дойдёт до вершины любой ценой, это не мой путь. В первую очередь альпинизм и восхождения мною воспринимаются как интересный опыт.

В моей практике уже был опыт разворотов. Прекрасно знаю, что это приводит только к лучшему. Если по какой-то причине ты не можешь дойти, самое главное – вернуться. Это правило нужно помнить всегда, придерживаться его, и тогда отношение ко всему меняется.

«Люди идут в горы ради внутреннего роста»

– В этом смысле меня всегда удивляют альпинисты, которые снова и снова идут в горы, несмотря на колоссальные трудности. Этому феномену есть объяснение?

– Через меня как гида прошли уже сотни людей, и у каждого из них своя мотивация.

Сразу скажу, что не все осознают риски и сложности. Это хорошо видно на таких входных горах, как Эльбрус. Порой люди видят какую-то маркетинговую картинку, что туда все легко восходят, что всё легко и доступно.

А те, кто отдаёт себе отчёт о рисках, чаще всего осознают и бонусы. В первую очередь люди идут на гору именно ради внутреннего роста. Есть такое понятие, как контролируемый стресс. Когда мы живём в обычной жизни, особенно в мегаполисах, занимаемся какой-то предпринимательской деятельностью, то постоянно стрессуем. Мы вынуждены принимать большое количество решений, жить в визуальном и медиашуме. Чтобы переносить стресс, каждый пользуется своими методами. Горы – один из таких методов.

Я часто сталкиваюсь в интернете с мнением, что люди ходят в горы, чтобы кому-то в социальных сетях что-то доказать. Но это не так. Это очень глубокое заблуждение. В первую очередь это поиск нового восприятия себя. Мне кажется тех, кто хочет в интернете кому-то что-то доказать, реально около 10-15%. А если же мы посмотрим на профессиональных спортсменов и альпинистов, то у них в большинстве своём в социальных сетях вообще почти ничего нет.

Часто сталкиваюсь в интернете с мнением, что люди ходят в горы, чтобы кому-то в социальных сетях что-то доказать. Это очень глубокое заблуждение.

Так что те, кто занимается восхождениями, наверное, хотят очиститься от информационного шума. Есть тип людей, кому такая форма перезагрузки подходит. У меня такая потребность тоже присутствует. После спуска с восьмитысячника с точки зрения рабочих процессов произошёл прорыв, причём именно в стратегии, планировании, объёмных задачах. После восхождения я перехожу на новый этап своего развития.

«Идеальных альпинистов не существует»

– Кому не нужно идти в горы?

– Не нужно идти в горы за компанию, если ты сам туда не хочешь. Бывает, что люди собираются на восхождение, и, допустим, муж хочет, чтобы жена пошла с ним, а ей эти горы не нужны, ей просто хочется провести время с супругом. Это плохое развитие событий. Бывает такое, что ты не можешь сформулировать мотивацию, но где-то на подкорке мозга она есть – это ок. Однако если даже в подсознании ничего не хочется – идти не нужно.

– Существует ли идеальный альпинист? Какой он?

– Не существует. Я не привыкла идеализировать всё вокруг: не существует идеальных альпинистов, людей, погодных условий.

Идеальных альпинистов не существует.

– Сколько времени нужно готовиться к восхождению?

– Всё зависит от самого восхождения, а также от вашего опыта. Если мы говорим о физической части, то тут по-всякому бывает. Бывают и такие случаи, когда человек просто встал с дивана и зашёл на вершину, и ему подготовка вообще не нужна. Но сразу скажу: я подобное не приветствую.

Настасья Сысоева Фото: Из личного архива Настасьи Сысоевой

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