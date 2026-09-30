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Шахматная Олимпиада – 2026, результаты, итоги, Ягыз Эрдогмуш, Гукеш Доммараджу, Жавохир Синдаров

Шахматную Олимпиаду выиграл Узбекистан. Но главным героем стал турецкий вундеркинд
Дмитрий Кряквин
Ягыз Каан Эрдогмуш
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Ягыз Каан Эрдогмуш в 15 лет приблизился к десятке сильнейших гроссмейстеров мира.

В Самарканде, Узбекистан, завершилась Всемирная шахматная Олимпиада — 2026. Российские команды оказались не допущены из-за политических игр, а на пьедестале оказались фавориты. У мужчин в тройке сильнейших Узбекистан, Индия и Германия, а у женщин – Китай, Казахстан и Индия.

Главным трендом турнира стало ускорение смены поколения в шахматных элитах. Совсем скоро в бой за мировую корону пойдет уже талантливая когорта игроков 2010-2011 годов рождения, которое возглавляет 15-летний гений из Турции Ягыз Кааан Эрдогмуш.