Сень: мы проиграли матч с Францией в атаке
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Игрок женской сборной России по гандболу Анна Сень, включённая в состав команды на четвертьфинальный матч чемпионата мира в Бразилии, прокомментировала поражение от Франции в матче первой для себя стадии первенства со счётом 23:25.
«Мы хорошо играли в защите, а матч мы проиграли в атаке. Возможно, причиной тому стала усталость некоторых наших игроков», — сказала российская гандболистка на официальной пресс-конференции.
Напомним, что теперь российская национальная команда включится в борьбу лишь за пятое место.
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