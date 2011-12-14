Сень: мы проиграли матч с Францией в атаке

Игрок женской сборной России по гандболу Анна Сень, включённая в состав команды на четвертьфинальный матч чемпионата мира в Бразилии, прокомментировала поражение от Франции в матче первой для себя стадии первенства со счётом 23:25.

«Мы хорошо играли в защите, а матч мы проиграли в атаке. Возможно, причиной тому стала усталость некоторых наших игроков», — сказала российская гандболистка на официальной пресс-конференции.

Напомним, что теперь российская национальная команда включится в борьбу лишь за пятое место.