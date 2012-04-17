"Катюша" официально подтвердила положительную допинг-пробу Дениса Галимзянова

Российский велогонщик команды «Катюша» Денис Галимзянов отстранён от участия в соревнованиях. Руководство велокоманды приняло такое решение из-за положительного результата допинг-пробы, взятой у спортсмена 22 марта 2012 года. В организме Галимзянова был обнаружен эритропоэтин.

«Катюша» объявила на своём официальном сайте, что никто из членов команды не имеет к случившемуся никакого отношения, кроме самого Галимзянова, который и понесёт ответственность, в случае если того потребует вынесенный Федерацией велосипедного спорта России вердикт.

Более того, команда «Катюша» убедительно рекомендует спортсмену обеспечить максимально возможное сотрудничество с уполномоченными антидопинговыми службами.