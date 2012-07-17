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Шлек сдал положительный допинг-тест во время многодневки "Тур де Франс"

Шлек сдал положительный допинг-тест во время многодневки "Тур де Франс"
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Представитель Люксембурга Франк Шлек сдал положительный допинг-тест после 13-го этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс». Проба, взятая у спортсмена, обнаружила в организме Шлека запрещённый препарат. Стоит отметить, что велогонщик из Люксембурга имеет право потребовать проведения вскрытия пробы В, при этом сохранив за собой право продолжения борьбы на многодневке «Тур де Франс». Напомним, что в общем зачёте Франк Шлек занимает на данный момент 12-е место, сообщают зарубежные источники.

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