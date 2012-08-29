Хамадиев: говорят, в игре "Газпрома-Югра" появился новый рисунок

Игрок МФК «Дина» Дамир Хамадиев высказался по поводу нового тренера «Газпрома-Югра», первого соперника своей команды по чемпионату России сезона-2012/2013.

«С Кака работать не приходилось, поэтому знаю о нём как о тренере только по рассказам. Кака очень много времени уделяет тактике и стандартным положениям. Можно сказать, что стандарты — это новый козырь „Газпрома-Югра“. Многие говорят, что в игре этой команды появился новый рисунок, все всегда находятся в движении», — приводит слова Хамадиева официальный сайт МФК «Дина».