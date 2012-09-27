Брызгина: ничего не сделано для лёгкой атлетики на Украине, становится всё хуже

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 в эстафете украинская легкоатлетка Елизавета Брызгина выразила недовольство деятельностью президента федерации лёгкой атлетики Украины Валерия Борзова

«Сложилась такая ситуация, когда спортсмен, выиграв чемпионат Украины, не имеет никакой гарантии, что именно он представит свою страну на Олимпийских играх, поскольку кому-то кажется, что ты имеешь собственное чёткое мнение, которое не совпадает с их планами. Борзов достаточно времени пробыл на этом посту. Ничего не сделано, становится только всё хуже и хуже», — цитируют Брызгину украинские источники.