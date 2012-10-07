Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чичерова: на следующий год постараюсь стать первой

Чичерова: на следующий год постараюсь стать первой
Другие / Лёгкая атлетика 0

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова призналась, что не знала о том, что её признали второй легкоатлеткой Европы.

«Я только позавчера вернулась со свадьбы Маши Абакумовой, поэтому даже не слышала об этом. Очень приятная новость! Спасибо за неё! Хотя на следующий год постараюсь стать первой. Зная, что за тебя голосуют по всему миру, понимаешь масштабность произошедшего. Значит, людям интересно, значит, я им в какой-то степени дорога. Спасибо всем за эту всенародную любовь», — цитирует Чичерову агентство «Весь спорт».

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020