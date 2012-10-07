Чичерова: на следующий год постараюсь стать первой

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова призналась, что не знала о том, что её признали второй легкоатлеткой Европы.

«Я только позавчера вернулась со свадьбы Маши Абакумовой, поэтому даже не слышала об этом. Очень приятная новость! Спасибо за неё! Хотя на следующий год постараюсь стать первой. Зная, что за тебя голосуют по всему миру, понимаешь масштабность произошедшего. Значит, людям интересно, значит, я им в какой-то степени дорога. Спасибо всем за эту всенародную любовь», — цитирует Чичерову агентство «Весь спорт».