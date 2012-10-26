Белицкий: самоуверенность клуба "Ростов-Дон" едва не вылилась в потерю очков

Главный тренер ГК «Ростов-Дон» Сергей Белицкий выразил неудовлетворение игрой своей команды с «Кубанью», в которой ростовчанки могли потерять очки.

«В первом тайме мы смогли навязать „Кубани“ свой гандбол и за счёт командной игры уверенно уйти в отрыв. Но, как обычно происходит с женщинами, они подумали, что игра сделана. Хотя в перерыве я предупреждал, что „Кубань“ будет сражаться до конца. В итоге краснодарки действительно бились до последнего, а наша самоуверенность едва не вылилась в потерю очков», — приводит слова Белицкого официальный сайт ГК «Кубань».