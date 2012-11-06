Колумбия отправила 11 мячей в ворота Соломоновых островов на ЧМ по мини-футболу

В матче второго тура чемпионата мира по мини-футболу в группе F встретились сборные Колумбии и Соломоновых островов. Южноамериканцы увереннее начали матч и провели два безответных мяча к восьмой минуте встречи. Однако игроки Соломоновых островов проявили характер и сравняли счёт. На перерыв соперники ушли при счёте 3:3. Во второй половине игроки сборной Колумбии завладели инициативой и отправили в ворота соперника 8 мячей.
Мини-футбол. Чемпионат мира. Группа F. 2-й тур
Колумбия — Соломоновы острова — 11:3 (3:3)
Голы: Торо, 7 (1:0); Кирос, 8 (2:0); Рагомо, 14 (2:1 — с пенальти); Осифело, 15 (2:2); Торо, 20 (3:2); Леаалафа, 20 (3:3); Рейес, 22 (4:3); Ефри, 30 (5:3); Барренече, 34 (6:3); Абриль, 35 (7:3); Торо, 38 (8:3); Каро, 40 (9:3); Фоннегра, 40 (10:3); Прадо, 40 (11:3).
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