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Печурица: этапы КМ в Коломне с каждым годом организованы всё лучше

Печурица: этапы КМ в Коломне с каждым годом организованы всё лучше
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Генеральный директор Конькобежного центра «Коломна» Александр Печурица рассказал о готовности арены к проведению этапа Кубка мира по конькобежному спорту, стартовавшего в субботу, 24 ноября.

«В предолимпийском сезоне Россия примет три соревнования Международного союза конькобежцев. Два из них – этап Кубка мира по шорт-треку и чемпионат мира по конькам на отдельных дистанциях – пройдут в будущей столице Олимпийских игр 2014 года городе Сочи. И особенно приятно, что третий – этап Кубка мира по конькам – будет проведён в Коломне.

Наш город уже в четвёртый раз заслужил право проведения крупнейших соревнований по конькам, всё выше поднимая планку организационного уровня важных стартов. Ранее мы организовали два этапа Кубка мира и чемпионат Европы.

У нашего коллектива уже есть успешный опыт проведения столь ответственных и престижных соревнований. Подготовка к этапу Кубка мира велась сразу по нескольким направлениям. Приоритетное – техническая составляющая. Инженерная служба провела штатную работу по подготовке 34-х инженерных систем и 120-и входящих в них подсистем.

Были исправлены дефекты на бетонной плите ледового поля, произведено технологическое обслуживание системы электро- и теплоснабжения, главной системы охлаждения, системы вентиляции воздуха ледовой арены, технологических систем изготовления и обработки льда, автоматизированной судейской системы „старт / финиш“ и систем безопасности.

Всё основное технологическое оборудование подготовлено для обеспечения п