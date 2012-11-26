Сырцов: в Кубке России вряд ли примут участие все лидеры

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Сергей Сырцов отметил, что в предстоящем Кубке России вряд ли примут участие все лидеры сборной.

«Примут ли участие в Кубке все российские лидеры? Думаю, что нет. Окончательный список участников пока не определён. Часть наших ведущих спортсменов готовятся к первенству Европы среди юниоров и молодёжи, которое стартует 1 декабря. Поэтому у молодых спортсменов есть большие шансы проявить себя в отсутствие лидеров на Кубке России и попасть в состав команды на Европу», — приводит слова Сырцова Fcp-press.ru.