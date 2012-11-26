Сырцов: в Кубке России вряд ли примут участие все лидеры
Поделиться
Президент Федерации тяжёлой атлетики России Сергей Сырцов отметил, что в предстоящем Кубке России вряд ли примут участие все лидеры сборной.
«Примут ли участие в Кубке все российские лидеры? Думаю, что нет. Окончательный список участников пока не определён. Часть наших ведущих спортсменов готовятся к первенству Европы среди юниоров и молодёжи, которое стартует 1 декабря. Поэтому у молодых спортсменов есть большие шансы проявить себя в отсутствие лидеров на Кубке России и попасть в состав команды на Европу», — приводит слова Сырцова Fcp-press.ru.
Комментарии
- 10 сентября 2022
-
22:43
-
21:31
-
21:13
-
20:19
-
19:42
-
19:24
-
18:59
-
18:10
-
17:58
-
17:30
-
16:29
-
16:12
-
15:14
-
14:18
-
12:55
-
00:15
- 9 сентября 2022
-
23:15
-
23:00
-
22:45
-
22:39
-
20:42
-
20:20
-
19:39
-
19:26
-
19:06
-
16:05
-
13:48
-
13:16
-
13:13
-
13:05
-
12:12
-
11:03
-
11:00
-
10:37
-
10:23
Партнерский контент