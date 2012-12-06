12 декабря сборная России по прыжкам с трамплина отправится в Энгельберг

Главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Александр Арефьев рассказал о подготовке команды к очередному этапу Кубка мира.

Уже 12 декабря мы улетаем в Энгельберг, где пройдёт четвёртый этап Кубка мира. Всю зиму будем разъезжать по стартам. Готовимся как обычно. Спокойно тренируемся, работаем. Завтра прилетим в Сочи, начнём осматриваться", — приводит слова Арефьева портал Team Russia-2014.

Отметим, что этап Кубка России, который должен был состояться 5-6 декабря в Сочи, отменён из-за неблагоприятных погодных условий.