Велогонщик Расмуссен признался в употреблении допинга

Бывший велогонщик Михаэль Расмуссен признался в употреблении допинга с 1998 по 2010 год, сообщает датская пресса. 31 января спортсмен собрал пресс-конференцию, на которой объявил о приёме запрещённых препаратов. 38-летний спортсмен добавил, что готов понести ответственность за свои поступки.

В 2003-2007 годах Расмуссен выступал за команду Rabobank. Он рассказал, что готов сотрудничать со следствием и собирается рассказать всю известную ему информацию о врачах, замешанных в допинг-скандале, а также о спортсменах, которые тоже употребляли допинг.

«Я могу очистить наш спорт и вывести всех на чистую воду», — заявил Расмуссен.