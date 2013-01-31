15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вуэльта Испании. Этап 9
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
13:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Велогонщик Расмуссен признался в употреблении допинга

Велогонщик Расмуссен признался в употреблении допинга
Комментарии

Бывший велогонщик Михаэль Расмуссен признался в употреблении допинга с 1998 по 2010 год, сообщает датская пресса. 31 января спортсмен собрал пресс-конференцию, на которой объявил о приёме запрещённых препаратов. 38-летний спортсмен добавил, что готов понести ответственность за свои поступки.

В 2003-2007 годах Расмуссен выступал за команду Rabobank. Он рассказал, что готов сотрудничать со следствием и собирается рассказать всю известную ему информацию о врачах, замешанных в допинг-скандале, а также о спортсменах, которые тоже употребляли допинг.

«Я могу очистить наш спорт и вывести всех на чистую воду», — заявил Расмуссен.

Комментарии