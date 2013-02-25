Андреев стал победителем чемпионата мира по зимнему триатлону в Италии
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В итальянском городе Коне прошёл чемпионат мира по зимнему триатлону. Россиянин Павел Андреев одержал победу в личных соревнованиях и смешанном командном турнире с Маргаритой Овсянниковой, Евгением Кирилловым и Татьяной Чарочкиной.
Зимний триатлон. Чемпионат мира. Конь (Италия)
Мужчины
1. Павел Андреев (Россия) – 1:08.24.
2. Даниэль Антониоли (Италия) – 1:08.25.
3. Евгений Кириллов (Россия) – 1:08.35.
Смешанная эстафета
1. Россия (Маргарита Овсянникова, Евгений Кириллов, Татьяна Чарочкина, Павел Андреев) – 1:45.51.
2. Норвегия – 1:46.14.
3. Чехия – 1:50.08.
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