Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андреев стал победителем чемпионата мира по зимнему триатлону в Италии

Андреев стал победителем чемпионата мира по зимнему триатлону в Италии
Комментарии

В итальянском городе Коне прошёл чемпионат мира по зимнему триатлону. Россиянин Павел Андреев одержал победу в личных соревнованиях и смешанном командном турнире с Маргаритой Овсянниковой, Евгением Кирилловым и Татьяной Чарочкиной.

Зимний триатлон. Чемпионат мира. Конь (Италия)
Мужчины
1. Павел Андреев (Россия) – 1:08.24.
2. Даниэль Антониоли (Италия) – 1:08.25.
3. Евгений Кириллов (Россия) – 1:08.35.

Смешанная эстафета
1. Россия (Маргарита Овсянникова, Евгений Кириллов, Татьяна Чарочкина, Павел Андреев) – 1:45.51.
2. Норвегия – 1:46.14.
3. Чехия – 1:50.08.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022