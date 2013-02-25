Андреев стал победителем чемпионата мира по зимнему триатлону в Италии

В итальянском городе Коне прошёл чемпионат мира по зимнему триатлону. Россиянин Павел Андреев одержал победу в личных соревнованиях и смешанном командном турнире с Маргаритой Овсянниковой, Евгением Кирилловым и Татьяной Чарочкиной.

Зимний триатлон. Чемпионат мира. Конь (Италия)

Мужчины

1. Павел Андреев (Россия) – 1:08.24.

2. Даниэль Антониоли (Италия) – 1:08.25.

3. Евгений Кириллов (Россия) – 1:08.35.

Смешанная эстафета

1. Россия (Маргарита Овсянникова, Евгений Кириллов, Татьяна Чарочкина, Павел Андреев) – 1:45.51.

2. Норвегия – 1:46.14.

3. Чехия – 1:50.08.