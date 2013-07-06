Мутко: чемпионы Универсиады получат 168 тысяч рублей

Министр спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации Виталий Мутко рассказал, предусмотрены ли вознаграждения студентам, которые победят на Универсиаде.

«Да, мы обсуждали этот вопрос с правительством. Думали о размере вознаграждения и приняли решение установить его где-то на уровне чемпионата Европы: 168 тысяч — за победу, 70 % этой суммы — за серебро и ещё чуть меньше — за бронзу.

Во-первых, мы проводим Универсиаду дома. Мы все видим, как изменился город. И, конечно, нас всех это радует. Конечно, мы хотели бы собрать здесь такую команду, которая могла быть конкурентоспособной. Это будет непросто сделать, потому что и наши конкуренты привезли серьезные составы. Мы исходили из того, что многие имеют последний шанс выступить именно дома, именно на Универсиаде. Было бы неправильно не дать такой шанс, поэтому мы установили такую планку вознаграждения», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионат.com» Фанис Латыпов.