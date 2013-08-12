Российские саблистки вышли в 1/4 финала чемпионата мира в Будапеште
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В Будапеште продолжается чемпионат мира по фехтованию. Женская сборная России в составе Екатерины Дьяченко, Яны Егорян, Дины Галиакбаровой, Юлии Гавриловой вышла в четвертьфинал турнира саблисток, победив команду Испании со счётом 45:27.
За выход в полуфинал россиянки поспорят со сборной Южной Кореи, которая в 1/8 финала одолела немок — 45:35.
Накануне женская сборная России в составе Виолетты Колобовой, Анны Сивковой, Яны Зверевой и Татьяны Андрюшиной выиграла командный турнир шпажисток впервые за 10 лет.
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