Российские саблистки вышли в 1/4 финала чемпионата мира в Будапеште

В Будапеште продолжается чемпионат мира по фехтованию. Женская сборная России в составе Екатерины Дьяченко, Яны Егорян, Дины Галиакбаровой, Юлии Гавриловой вышла в четвертьфинал турнира саблисток, победив команду Испании со счётом 45:27.

За выход в полуфинал россиянки поспорят со сборной Южной Кореи, которая в 1/8 финала одолела немок — 45:35.

Накануне женская сборная России в составе Виолетты Колобовой, Анны Сивковой, Яны Зверевой и Татьяны Андрюшиной выиграла командный турнир шпажисток впервые за 10 лет.