Видов: молодые тяжелоатлеты не подвели на чемпионате Европы

Главный тренер женской сборной России по тяжёлой атлетике Александр Видов оценил выступление молодых российских спортсменов на чемпионате Европы в Израиле.

«Как мы и планировали после чемпионата мира 2013 года, на Европу повезли молодой состав, и молодёжь не подвела. И Каширина, как всегда, выступила нормально, и Тима Туриева молодец. Хотя у Тимы немного не заладилось, разминка была хорошая, а на помосте штанга два раза за голову упала. Но в третьем подходе она собралась и удержала, а в толчке уже не стали сильно выкладываться: сколько для победы хватало, столько и подняли. Как всегда, сэкономим здоровье на чемпионат мира», — цитирует тренера «Р-Спорт».