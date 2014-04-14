Видов: молодые тяжелоатлеты не подвели на чемпионате Европы
Поделиться
Главный тренер женской сборной России по тяжёлой атлетике Александр Видов оценил выступление молодых российских спортсменов на чемпионате Европы в Израиле.
«Как мы и планировали после чемпионата мира 2013 года, на Европу повезли молодой состав, и молодёжь не подвела. И Каширина, как всегда, выступила нормально, и Тима Туриева молодец. Хотя у Тимы немного не заладилось, разминка была хорошая, а на помосте штанга два раза за голову упала. Но в третьем подходе она собралась и удержала, а в толчке уже не стали сильно выкладываться: сколько для победы хватало, столько и подняли. Как всегда, сэкономим здоровье на чемпионат мира», — цитирует тренера «Р-Спорт».
Комментарии
- 17 августа 2026
-
20:47
-
19:45
-
19:27
-
17:20
-
16:47
-
15:43
-
15:03
-
14:35
-
14:07
-
14:05
-
13:57
-
13:35
-
13:05
-
12:36
-
12:35
-
12:23
-
11:48
-
11:34
-
11:17
-
08:30
-
00:51
-
00:28
-
00:21
-
00:03
- 16 августа 2026
-
23:52
-
23:45
-
23:44
-
23:29
-
23:25
-
23:21
-
23:16
-
23:14
-
23:10
-
23:09
-
23:08