Савченко: представлять Россию в Бриллиантовой лиге — очень ответственно

Российская легкоатлетка Анастасия Савченко прокомментировала своё выступление на этапе Бриллиантовой лиги в Катаре, где она завоевала шестое место в прыжках с шестом.

«Немного не повезло, это был первый старт, понятно, к чему надо идти, над чем надо ещё поработать! Главное — восстановилась после травмы, которая ещё в апреле сильно беспокоила.

Бриллиантовая лига — это очень представительный турнир, независимо от места получаешь приличный международный опыт, повышается личный рейтинг, да и представлять Россию на таком престижном соревновании — очень приятно и ответственно.

Сейчас тренировки, потом 29 мая приму участие в командном чемпионате России, ну а следующий международный старт состоится 5 июня — этап „Бриллиантовой лиги“ в Риме», — приводит слова Савченко «Весь спорт».