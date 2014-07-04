Мудранов и Кузнецова не попали на пьедестал этапа Гран-при по дзюдо в Монголии

В четверг, 4 июля, в Улан-Баторе (Монголия) стартовал этап Гран-при по дзюдо. Россиянин Беслан Мудранов в весовой категории до 60 кг в 1/8 финала уступил японцу Рио Кавабате, а Алеся Кузнецова среди спортсменок не тяжелее 48 кг в схватке за выход в четвертьфинал оказалась слабее китаянки Цзян Яхон.

В первый день соревнований успешно выступили хозяева татами. Болдбаатар Ганбат первенствовал в весе до 60 кг, а Уранцецег Мунхбат стал сильнейшим в категории до 48 кг. Также победы одержали японец Томофуми Такадзо (до 66 кг), китаянка Ма Иннань (до 52 кг) и канадка Катерина Бешемин-Пинар (до 57 кг).