Саблистки Дьяченко, Великая и Егорян вышли в 1/8 финала ЧМ в Казани

Саблистки Екатерина Дьяченко, Софья Великая и Яна Егорян вышли в 1/8 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Казани. Ещё одна россиянка Дина Галиакбарова проиграла в 1/16 финала.

В 1/16 финала Дьяченко была сильнее венгерки Норы Гарам — 15:7, Великая победила кореянку Ли Радзин — 15:12, а Егорян — Анну Лимбах из Германии — 15:9. В то же время Галиакбарова уступила полячке Александре Сохе — 10:15.

В третьем круге основной сетки Дьяченко встретится с венгеркой Анной Мартон, Егорян – с лучшей в паре Лукреция Синигалья (Италия) – Мика Кикучи (Япония), Великая – с итальянкой Ирэн Веччи.