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Садулаев: главный турнир 2015 года – чемпионат России

Садулаев: главный турнир 2015 года – чемпионат России
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Действующий чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев рассказал о своей подготовке к новому сезону и о своих планах.

«После чемпионата мира я позволил себе отдохнуть, ведь сезон получился насыщенным, я боролся практически на всех возможных соревнованиях. Сейчас уже хочу потихонечку втягиваться, начать готовиться к новому сезону, не отставать от соперников. Я ещё не знаю, какой старт для меня станет первым. На турнире Ярыгина в Красноярске выступать не планирую – в этом году он не так важен, потому что не даёт права на участие на чемпионате Европы. Главный турнир 2015 года – чемпионат России. Кто его выиграет, поедет и на первые Европейские игры в Баку (Азербайджан), и на чемпионат мира в Лас-Вегас (США). Буду я бороться до чемпионата России или нет, решат мои тренеры», — цитирует спортсмена «Весь спорт».

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