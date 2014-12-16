24-летний чемпион мира по плаванию Дайблер завершил карьеру

Спустя две недели после главного успеха в своей карьере 24-летний немецкий пловец Маркус Дайблер объявил об уходе из спорта, сообщает T-Online. На недавнем чемпионате мира в Дохе Маркус выиграл золото на дистанции 100 метров комплексным плаванием и установил мировой рекорд. На чемпионате Европы 2010 года в Эйндховене он выиграл три золотые медали.

«После долгих размышлений я принял решение завершить карьеру в профессиональном спорте. Пришло время заняться другими проектами», — заявил Дайблер.